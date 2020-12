बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता इरफान खान की आखिरी फ़िल्म के रिलीज़ की घोषणा कर दी गई है। इस खबर के सामने आने से इरफ़ान के फैंस काफी खुश हैं क्योंकि यह अंतिम बार है जब लोग इरफ़ान के शानदार अभिनय के गवाह बनेंगे। दिवंगत अभिनेता अनूप सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म, ‘द सॉन्ग ऑफ़ स्कॉर्पियंस’ (The Song Of Scorpions) में आखिरी बार नज़र आएंगे। फ़िल्म की कहानी ट्विस्ट से भरी हुई लव स्टोरी, बदले और एक एक मंत्र की शक्ति के इर्द- गिर्द घूमती है।

फ़िल्म 2021 के शुरुआती महीनों में पैनोरमा स्पॉटलाइट और 70 MM टॉकीज द्वारा रिलीज़ की जाएगी। इस फिल्म का प्रीमियर 3 सालों पहले ही स्विट्ज़रलैंड में किया गया था और फिल्म लंबे समय से रिलीज़ के लिए अटकी पड़ी है। अब जाकर इसके मेकर्स ने इसके रिलीज़ का फैसला किया है। ऐसी ख़बरें हैं कि फिल्म के मेकर्स नए साल के मौके पर फिल्म को रिलीज कर इरफान को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। फ़िल्म का पोस्टर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म का पोस्टर शेयर किया है।

फ़िल्म के कहानी की बात करें तो यह कहानी एक स्वतंत्र विचारों वाली आदिवासी महिला नूरन पर आधारित है। नूरन गीत के माध्यम से बिच्छू का जहर उतारने की कला अपनी दादी ज़ुबैदा (रहमान) से दिखती है। राजस्थान के जैसलमेर में यह मान्यता है कि बिच्छू का काटा हुआ इंसान 24 घंटे में मर जाता है।

IRRFAN’S LAST MOVIE… #Irrfan‘s last film – #TheSongOfScorpions – to release in 2021… Directed by Anup Singh… Presented by Panorama Spotlight and 70mm Talkies. pic.twitter.com/RHJzxNYbXl

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 28, 2020