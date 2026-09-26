The Paradise: राघव जुयाल और नानी की मच अवेटेड फिल्म ‘द पैराडाइज’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। नानी की फिल्म ने पहले दिन के कलेक्शन के मामले में ‘बाहुबली’ को पीछे छोड़कर एक रिकॉर्ड बनाया लेकिन दूसरे दिन फिल्म ने सिर्फ 14 करोड़ रुपये की कमाई की।

फिल्म के कलेक्शन में सीधा 50 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखी गई। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 34 करोड़ रुपये से शुरुआत की लेकिन दूसरे दिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम गिरती दिखी।

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‘द पैराडाइज’ का दूसरे दिन का कलेक्शन

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, दूसरे दिन फिल्म की नेट घरेलू कमाई में 57 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। ‘द पैराडाइज’ ने भारत में करीब 7,000 शोज के जरिए 14.9 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। वहीं, ओवरसीज मार्केट से 4 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जिससे विदेशों में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 26 करोड़ रुपये हो गया। वर्ल्डवाइड फिल्म का कलेक्शन 98.5 करोड़ रुपये हो चुका है।

3 भाषाओं में फिल्म हुई रिलीज

फिल्म ने पहले दिन 49 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी के साथ 34.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, दूसरे दिन ‘द पैराडाइज’ की कलेक्शन में सीधा 50% से ज्यादा कि गिरावट दर्ज हुई। फिल्म को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया है- हिंदी, तमिल, तेलुगु।

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‘दसरा’ का तोड़ा रिकॉर्ड

‘द पैराडाइज’ ने दूसरे दिन कलेक्शन के मामले में ‘दसरा’ के दूसरे दिन की कमाई को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म का अब तक का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी ‘दसरा’ की तुलना में करीब दोगुना बताया जा रहा है। 2 घंटे 54 मिनट की इस फिल्म में दमदार एक्शन दिखाया गया है। नानी के अलावा फिल्म में राघव जुयाल की काफी तारीफ हो रही है। हालांकि फिल्म को उसकी कहानी के लिए उतने अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं।

राघव जुयाल की तारीफ

फिल्म की कहानी 1980 के दशक के सिकंदराबाद के एक काल्पनिक और बदहाल इलाके पैराडाइज पर आधारित है। फिल्म में नानी के किरदार का नाम जादल है और विलेन के रोल में राघव जुयाल ने कमाल कर दिया है। फिल्म में राघव की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है।