साउथ स्टार नानी की मच अवेटिड फिल्म ‘द पैराडाइज’ 24 सितंबर को रिलीज हो चुकी है और फिल्म ने एडवांस बुकिंग से लेकर ओपनिंग डे कलेक्शन करने में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भले ही फिल्म को समीक्षकों की तरफ से अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं, बावजूद इसके फिल्म कमाई के रेस में काफी आगे चल रही है। पहले दिन 76 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए फिल्म ‘द पैराडाइज’ ने प्रभास की बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

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‘द पैराडाइज’ के पहले दिन का कलेक्शन

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन फिल्म ‘द पैराडाइज’ ने शानदार कमाई करते हुए 9732 शोज के साथ 34.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 54.90 करोड़ रुपये हुआ जबकि नेट कलेक्शन 46.25 करोड़ रहा।

वहीं ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो ‘द पैराडाइज’ ने अब तक 22 करोड़ रुपये की कमाई की है, जिसके बाद फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 76.90 करोड़ रुपये हो चुका है।

नानी की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म

तेलुगु भाषा की मास एक्शन एंटरटेनर ने नानी के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की है, और वह भी बड़े अंतर से। फिल्म ने ओपनिंग के मामले में तेलुगु और हिंदी सिनेमा की कुछ ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है।

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बाहुबली का तोड़ा रिकॉर्ड

75 करोड़ रुपये की ओपनिंग के साथ ‘द पैराडाइज’ भारतीय फिल्मों की टॉप 40 ओपनिंग में शामिल हो गई है। नानी की फिल्म बाहुबली: द बिगिनिंग (73 करोड़) और वॉर (74 करोड़) से आगे निकल गई। ये फिल्म नानी के करियर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बताई जा रही है। फिल्म का निर्देशन और लेखन श्रीकांत ओडेला ने किया है।

फिल्म ‘द पैराडाइज’ की कहानी

2 घंटे 54 मिनट की इस फिल्म में दमदार एक्शन दिखाया गया है। नानी के अलावा फिल्म में राघव जुयाल की काफी तारीफ हो रही है। हालांकि फिल्म को उसकी कहानी के लिए उतने अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं। फिल्म की कहानी 1980 के दशक के सिकंदराबाद के एक काल्पनिक और बदहाल इलाके पैराडाइज पर आधारित है। फिल्म में नानी के किरदार का नाम जादल है और विलेन के रोल में राघव जुयाल ने कमाल कर दिया है।