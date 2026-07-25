हॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर चक रसेल का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह ‘ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3: ड्रीम वॉरियर्स'(1987), ‘द ब्‍लॉब’ (1988), ‘द मास्क’ (1994), ‘इरेजर’ (1996) और ‘द स्कॉरपियन किंग’ (2002) जैसी कल्ट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के निर्देशन के लिए जाने जाते थे। टीएमजैड के मुताबिक, रसेल का बुधवार, 22 जुलाई को सैन डिएगो इलाके में स्थित उनके घर पर अचानक निधन हो गया। अब उनके परिवार ने भी इसकी पुष्टि की है।

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पीपल की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार दोपहर रसेल के घर पर एक मेडिकल इमरजेंसी की सूचना मिलने के बाद स्थानीय फायर डिपार्टमेंट की टीम वहां पहुंची। उन्हें एक व्यक्ति के बेहोश होने की जानकारी मिली थी। हालांकि, फिल्ममेकर को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मौत की वजह अभी सामने नहीं आई है और परिवार के सदस्य फिलहाल कैलिफोर्निया पहुंच रहे हैं।

अपने फिल्म ‘द मास्क’ के निर्देशक चक रसेल को श्रद्धांजलि देते हुए एक्टर जिम कैरी ने उनके साथ काम करने के अनुभव और सेट पर बनाए गए माहौल को याद किया।

उन्होंने कहा कि रसेल ने फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर एक ऐसा खुशनुमा और बच्चों जैसी मासूमियत से भरा माहौल बनाया था, जिसमें सभी के बीच दोस्ती और उत्साह नजर आता था। कैरी के मुताबिक, पूरी कास्ट और क्रू उनके चंचल और मस्तीभरे अंदाज से प्रभावित और प्रेरित थे।

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जिम कैरी ने आगे कहा कि वह खुद को बेहद खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें चक रसेल के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने ‘द मास्क’ को अपने रचनात्मक करियर की सबसे खास फिल्मों में से एक बताते हुए कहा कि यह उनके लिए हमेशा यादगार रहेगी। कैरी ने भावुक अंदाज में कहा, “धन्यवाद, चक।”