फिल्म The Lion King में शाहरुख ने अपनी आवाज दी है।

The Lion King Movie Review, Box Office Collection LIVE Updates: शाहरुख खान के फैंस The Lion King का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। अब जाकर ये फिल्म सिनेमाघरों में आई है। डिजनी द्वारा रीमेक की गई The Lion King को इंटरनेशनल मीडिया में दर्शकों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। भारत में भी फिल्म को लेकर शाहरुख फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। Jon Favreau के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को काफी बड़े स्तर पर रिलीज किया गया है। इंडिया में फिल्म को चार भाषा- अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज किया गया है।

ट्रेड एनेलिस्ट गिरीश जौहर के मुताबिक ‘ये फिल्म हर देश में जबरदस्त तरीके से प्रमोट की गई है। The Lion King को चाइना में भी कमाल की शुरुआत मिली है। भारत में भी फिल्म कई भाषाओं में रिलीज हुई है। ऐसे में काफी स्कोप है कि फिल्म कमाल करेगी।’

माना जा रहा है कि यह फिल्म ओपनिंग डे पर ही 13 से 15 करोड़ रुपए कमा लेगी। फिल्म इतनी भाषाओं में रिलीज हो रही है इसका फायदा फिल्म को जरूर मिलेगा। खासकर जब फिल्म के साथ शाहरुख का नाम जुड़ गया तो ऐसे में फैंस तो फिल्म देखने आएंगे ही। शाहरुख ने इस फिल्म में वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है। आइए देखते हैं फिल्म को लोगों को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है:-