The Lion King Movie , Box Office Collection Day 2: मुफासा और सिंबा की प्यारी सी कहानी जिसमें संघर्ष भी है और आत्मविश्वास भी है, बहुत पसंद की जा रही है। दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए अपने पूरे परिवार सहित सिनेमाघरों में जा रहे हैं। खास तौर पर पेरेंट्स अपने बच्चों को ये फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं। वीकेंड पर फैमिलीज इस फिल्म का लुत्फ उठा रही हैं। कलेक्शन की बात करें तो फिल्म The Lion King ने ओपनिंग डे पर 11.06 करोड़ रुपए कमाए। उम्मीदें जताई जा रही थीं कि ये फिल्म पहले दिन में 13 से 15 करोड़ कमा लेगी। लेकिन फिल्म ने 11 करोड़ के करीब कमाई की।

इस फिल्म में मेन अट्रैक्शन है शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान। शाहरुख और आर्यन मुफासा और सिंबा की आवाज बने हैं। दर्शकों के मुताबिक फिल्म में आर्यन अपने पिता के जैसे वॉइस ओवर दे रहे हैं। दोनों की आवाज में खास अंतर नहीं है। बस शाहरुख की आवाज ज्यादा परिपक्व लग ही है। शाहरुख के लिए तो फैंस सिनेमाघर जा ही रहे हैं। ज्यादातर लोग आर्यन खान की आवाज सुनने थिएटर्स की तरफ रुख कर रहे हैं। ये फिल्म 2 डी, 3 डी और 4 डी में अवेलेबल है। दर्शक अपने अपने इंट्रस्टऔर जेब बचत के साथ इस फिल्म को सुविधा अनुसार देख रहे हैं।

#TheLionKing roars… Opens in double digits on Day 1… Trends better than #SpiderManFarFromHome [Day 1: ₹ 10.05 cr]… Biz will witness an upturn on Day 2 and 3, when kids and families throng cineplexes… Fri ₹ 11.06 cr. India biz. Gross BOC: ₹ 13.17 cr. All versions.

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 20, 2019