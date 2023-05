The Kerala Story: ‘सत्य की जीत होगी…’, ‘द केरल स्टोरी’ पर यूट्यूब ने लिया एक्शन तो अदा शर्मा बोलीं- ‘सत्यमेव जयते’

Adah Sharma on The Kerala Story flagged: अदा शर्मा (Adah Sharma) की फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ (The Kerala Story) रिलीज हो चुकी है। इसे मिला-जुला रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे में इस पर यूट्यूब ने एक्शन लिया है।

'द केरल स्टोरी' पर यूट्यूब ने लिया एक्शन! (Photo- Adah Sharma Instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram