‘द केरल स्टोरी 2’ फिल्म पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अदा शर्मा स्टारर द केरल स्टोरी को खूब सराहा गया था। इसके बाद अब फिल्म का सीक्वल चर्चा में है। पिछली बार विवाद आंकड़ों पर देखने को मिला था, लेकिन इस बार विवाद की वजह कुछ और है। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप के एक बयान ने इस मामले पर नई बहस छेड़ दी। इस बीच अब द केरल स्टोरी 2 के निर्देशक ने फिल्म के ट्रेलर पर हो रही चर्चा पर अपनी राय दी। साथ ही, उन्होंने वीडियो जारी कर अनुराग के बयान पर पलटवार किया है।

अनुराग कश्यप का नाम फिल्मी दुनिया के उन चुनिंदा निर्देशकों की लिस्ट में शामिल किया जाता है, जो हर मामले पर खुलकर बात करने के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों उन्होंने द केरल स्टोरी 2 के ट्रेलर पर अपनी राय पेश की, और उनकी स्टेटमेंट ने विवाद को और हवा देने का काम किया। खैर, इस पूरे मामले पर अब फिल्म का निर्देशन करने वाले कामाख्या नारायण सिंह का रिएक्शन चर्चा में आ गया है।

कामाख्या नारायण सिंह ने कंट्रोवर्सी पर दिया बयान

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कामाख्या ने कहा, ‘मैं किसी भी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री को बनाने से पहले उसमें दिखाई जाने वाली समस्या को समझता हूं और उसके लिए रिसर्च करता हूं। फिल्म की कहानी के सच से प्रेरित होने का दावा करते हुए डायरेक्टर ने आगे बताया कि मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। इसके लिए आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। अगर हमने फिल्म को कुछ भी गलत दिखाया है, तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा।

रिलीज डेट के बारे में बता दें कि मूवी को 27 फरवरी 2026 के दिन सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। खैर, इसके ट्रेलर में एक सीन पर लोगों ने नराजगी जाहिर की थी। हालांकि, फिल्म के पहले पार्ट पर भी विवाद हुआ था, लेकिन सिनेमाघरों में मूवी का प्रदर्शन तारीफ के काबिल साबित हुआ था।