साल 2023 में रिलीज हुई सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी अदा शर्मा स्टारर फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ को लेकर काफी विवाद हुआ था, लेकिन जब यह मूवी रिलीज हुई तो लोगों ने इसे काफी पसंद किया। इस मूवी में लव-जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे कुछ गंभीर मुद्दों को दिखाया गया। अब लगभग दो साल बाद ‘द केरल स्टोरी 2’ आ रही है, जिसे कामाख्या नारायण सिंह ने डायरेक्टर किया और यह विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित है। इस बार ‘द केरल स्टोरी 2’ की कहानी सिर्फ केरल की ही नहीं, बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की भी दिखाई जाएगी।
इस फिल्म को रिलीज होने में अभी समय है, लेकिन इसे लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। अनुराग कश्यप, प्रकाश राज ने फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद रिएक्ट किया और इसे बकवास फिल्म बताया। फिर कामाख्या ने भी अनुराग के बयान पर अपना रिएक्शन दिया। अब इस मूवी को लेकर नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने बात की है। उन्होंने एएनआई से बातचीत के दौरान अपना दर्द भी बयां किया। चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है।
क्या बोलीं तारा शाहदेव?
एएनआई ने जब तारा से फिल्म को लेकर सवाल किया, तो नेशनल शूटर ने कहा, “मेरा जो केस हुआ वह 2014 में हुआ था। तब मैंने पहली बार मीडिया के जरिए यह शब्द सुना था ‘लव जिहाद’ कि क्या आप ‘लव जिहाद’ के शिकार हैं। तब तक मुझे यह पता भी नहीं था कि ये शब्द क्या है। तब मुझे लगा था कि शायद मैं लड़ूंगी और जजमेंट आए और ऐसे लोगों को सजा हो, तो दुनिया को पता चलेगा।”
इसके आगे उन्होंने कहा, “आज अफसोस होता है कि मेरे पीछे कतार में कितनी लड़कियां खड़ी थी और आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं, जो हमारे सामने कभी आ ही नहीं पाई हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जहां लोगों को लगता है कि लड़की बहकावे में आ गई और उसने अपनी मर्जी से ऐसा किया। तब मुझे लगा कि यह कहानी कोई नहीं समझेगा, लेकिन आज उन लोगों ने सोसाइटी को सामने ऐसा मुद्दा लाकर दे दिया, जिसके लिए हम 8-10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं।”
तारा ने अपनी कहानी कहते हुए आगे बताया, “कोर्ट में आप जाओ.. वहां इस टॉपिक पर कई केस हैं। उस मुद्दे को अगर हम सोसाइटी को दिखा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता यह गलत है। यह वो चीजें हैं, जिस पर हम कभी चर्चा ही नहीं करना चाहते। अगर इसकी पहले चर्चा हुई होती, तो आज हम विक्टिम नहीं होते। मुझे लगता है कि ये ‘केरल स्टोरी’ जैसी स्टोरी आंखें खोलने वाली होती हैं।” बता दें कि ‘द केरल स्टोरी 2’ 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।
