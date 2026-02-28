साल 2023 में आई फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ का दूसरा पार्ट ‘द केरल स्टोरी 2’ सिनेमाघरों में तमाम विवादों के बाद आखिरकार रिलीज हो गई है। विपुल अमृतलाल शाह के निर्देशन में बनी इस फिल्म पर एक याचिकाकर्ता ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। गुरुवार को एक सिंगल जज की बेंच ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की अपील को दो हफ्तों के भीतर Central Board of Film Certification (CBFC) के चेयरपर्सन द्वारा सुना जाए। साथ ही फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों की रोक लगा दी गई।

इसके बाद उसी शाम फिल्म के निर्माताओं ने इस फैसले को चुनौती दी। मामला जस्टिस सुष्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस पीवी बालकृष्णन की डिवीजन बेंच के सामने सुना गया। शुक्रवार को डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी, जिससे फिल्म के निर्माताओं को राहत मिल गई। कानूनी दांव-पेंच के बीच, फिल्म की रिलीज को लेकर काफी कन्फ्यूजन था।

फिर शुक्रवार दोपहर तक अनिश्चितता के बावजूद भारत भर के कई थिएटरों ने सुबह के शो के लिए एडवांस बुकिंग पहले ही शुरू कर दी थी। हालांकि, रिलीज के लिए ऑफिशियल क्लियरेंस दिन के बाद में ही मिला। जब ट्रेड पोर्टल सैकनिल्क ने सुबह और दोपहर के शो के लिए ऑक्यूपेंसी के आंकड़े पब्लिश किए, तो स्थिति और खराब हो गई, जिससे अनिश्चितता और बढ़ गई।

कोर्ट के ऑर्डर के बाद शुरू हुए शो

इस मामले पर बात करते हुए आशीर्वाद थिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अक्षय राठी ने स्क्रीन को बताया कि स्क्रीनिंग तभी की गईं जब प्रोड्यूसर्स को कोर्ट से ऑफिशियल लीगल रिलीज ऑर्डर मिला। राठी ने समझाते हुए बताया, “एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम एक वैल्यू चेन की तरह काम करता है।

प्रोड्यूसर्स सीधे एडवांस बुकिंग नहीं संभालते। वे डिस्ट्रीब्यूटर्स से डील करते हैं, जो बदले में एग्जिबिटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ- स्टे ऑर्डर, चैलेंज और फिर उसे वापस लेना। जाहिर है प्रोड्यूसर्स की प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जिबिटर्स को तुरंत अपडेट बताने के बजाय लीगल लड़ाई लड़ना था।

‘द केरल स्टोरी 2’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार, अफरा-तफरी और कई सुबह और दोपहर के शो कैंसिल होने के बावजूद ‘द केरल स्टोरी 2’ ने कथित तौर पर अपने ओपनिंग डे पर 75 लाख रुपये कमाए। ऐसे में यह साफ है कि लोगों को इसकी कहानी पहले दिन तो पसंद आई है। अब देखना होगा कि इसे माउथ पब्लिसिटी का फायदा होता है या नहीं।

