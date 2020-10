View this post on Instagram

महाभारत सीरीयल में अपने आप को धरम राज कहलवाने वाले कलाकार को शायद ये घमंड हो गया है कि शो उनकी वजह से चला था। इसलिए दुनिया भर के सारे अंगूर पहले उन्हें ही मिलने चाहिए। मुकेश खन्ना को अंगूर नहीं मिले सो वो अंगूर को खट्टा कह रहे हैं और दी ग्रेट कपिल शो को वाहियात शो कह रहे हैं। एक इंटर्व्यू में धर्मराज जी बोले जहाँ तक वो जानते है मुकेश को तो शो में इन्वाइट ही नहीं किया गया था तो वो इंकार कैसे कर सकते हैं ! इन्हें ये भ्रम है कि ये हमेशा सच बोलते हैं क्योंकि धर्मराज जो ठहरे तो मैं इसे इनकी अज्ञानता कहूँगा जो इन्होंने ढेर सारी वाहियात फ़िल्में कर के कमाई है। आगे वो बोले कि मुकेश जी कहते हैं कि वो इसलिए कपिल शो में नहीं आये कि यहाँ मर्दों को औरतों के कपड़े पहन कर नचाया जाता है।तो उन्होंने महाभारत शो क्यों नहीं छोड़ा जहाँ अर्जुन भी औरतों के वस्त्र पहन बृहंनल्ला बन कर नाचा था। ये बात सुन कर मुझे उनकी समझ पर हँसी आ रही है। मैं यही कह सकता हूँ “ अरे अज्ञानी कहाँ महाभारत और कहाँ ये बहूदगी से भरा शो !” महाभारत में अर्जुन योद्धा बन कर नाचा था। उस पर उर्वशी का शाप था, उसका ये अज्ञातवास था और वो राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखा रहा था. और यहाँ कपिल शो में मर्द औरतों की ड्रेस पहन अश्लीलता भरे अन्दाज़ से कहते हैं “ए मैं तेरे पास बैठ सकती हूँ क्या ??” HOW CAN YOU COMPARE MR DHARAM RAAJ !!