ये प्रश्न वाइरल हो चुका है की महाभारत शो में भीष्म पितामह क्यों नहीं ? कोई कहता है उनको इन्वाइट नहीं किया गया। कोई कहता है उन्होंने ख़ुद मना किया। ये सच है कि महाभारत भीष्म के बिना अधूरी है। ये सच है कि इन्वाइट ना करने का सवाल ही नहीं उठता।ये भी सच है की मैंने ख़ुद मनाकर दिया था। अब ये भी सच है कि लोग मुझसे पूछेंगे कि कपिल शर्मा जैसे बड़े शो को कोई मना कैसे कर सकता है। बड़े से बड़ा ऐक्टर जाता है।जाते होंगे लेकिन मुकेश खन्ना नहीं जाएगा ! यही प्रश्न गूफ़ी ने मुझसे पूछा कि रामायण के बाद वो लोग हमें इन्वाइट करने वाले हैं। मैंने कहा तुम सब जाओ मैं नहीं जाऊँगा।कारण ये कि भले ही कपिल शो पूरे देश में पॉप्युलर है।परंतु मुझे इससे ज़्यादा वाहियात शो कोई नहीं लगता। फूहड़ता से भरा हुआ, डबल मीनिंग जुमलों से भरपूर, अश्लीलता की ओर हर पल मुड़ता हुआ ये शो है। जिसमें मर्द औरतों के कपड़े पहनता है।घटिया हरकतें करता है और लोग पेट पकड़ कर हँसते हैं। इस शो में लोग क्यों हैं हैं करके हँसते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया।एक बंदे को सेंटर में सिंहासन पर बिठा कर रखते हैं। उसका काम है हँसना।हँसी ना भी आए तो भी हँसना।इसके उन्हें पैसे मिलते हैं।पहले इस काम के लिए सिद्ध भाई बैठते थे।अब अर्चना बहन बैठती है। काम? सिर्फ़ हा हा हा करना !!! एक उदाहरण दूँगा। आप समझ जाएँगे कि कोमेडी का स्तर कितना घटिया है इस शो में। आप सबने देखा होगा।इसके पहले का रामायण शो।कपिल अरुण गोविल को पूछता है। आप बीच पर नहा रहे हों। भीड़ में से एक बंदाँ चिल्ला कर बोलता है.. अरे देखो देखो राम जी भी VIP underwear पहनते हैं ! आप क्या कहेंगे ? मैंने सिर्फ़ प्रोमो देखा। उसमें अरुण गोविल जो श्री राम जी की इमिज लेकर घूमते है, सिर्फ़ मुस्कुरा दिए।जिसको दुनिया राम के रूप में देखती है उससे आप ये घटिया प्रश्न पूछ कैसे सकते हैं ! नहीं मालूम अरुण ने जवाब में क्या कहा।मैं होता तो कपिल का मुँह बंद करा देता।इसी लिए मैं नहीं गया।