द कपिल शर्मा शो के एक्टर कीकू शारदा (Kiku Sharda) ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया। अपने पोस्ट मेें एक्टर ने अपने बेटे का टैलेंट शेयर कर बताया कि ये म्यूजिक वीडियो है, यह रैप उनके बेटे का है। कीकू ने बेटे शौर्य शारदा का वीडियो लिंक शेयर कर लिखा- ‘मेरे 12 साल के बेटे का गाना आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। प्लीज अपना प्यार उस पर भी लुटाइए। शौर्य शारदा- ऑफीशियल म्यूजिक ऑडियो दिस इज द डे। ‘

कपिल ने जब कीकू शारदा के बेटे का ये म्यूजिक वीडियो देखा तो वह बहुत खुश हो गए। ऐसे में कपिल ने कीकू के इस पोस्ट पर कमेंट किया और लिखा- ‘किक्स ये तो बहुत शानदार है यार, शौर्य को जरूर बताना कि हमें उस पर गर्व है बहुत गर्व। इश्क-मुश्क और टैलेंट कभी छिपाए नहीं छिपता। ये तो रॉकस्टार है।’

सिर्फ कपिल शर्मा ही नही टीवी एक्टर हितेन तेजवानी ने भी कीकू शारदा का ये वीडियो देखा तो उन्होंने भी एक्टर के बेटे शौर्य को ब्लेसिंग्स दीं और थंब्स अप किया। एक्टर हितेन ने कमेंट कर लिखा- टु गुड। कीकू ने भी हितेन तेजवानी के कमेंट का जवाब दिया और उन्हें थैंक्स कहा।

बता दें, कीकू शारदा टेलीविजन इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि कई बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। उन्हें इसी साल इरफान खान की फिल्म, ‘अंग्रेज़ी मीडियम’ में भी काम किया था। कीकू शारदा को कपिल शर्मा शो से सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई। एक वक्त था जब कीकू शारदा को एक्टिंग करने के महज़ कुछ सौ रुपए मिलते थे लेकिन आज कीकू शारदा कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड के लिए लाखों की फीस लेते हैं।

It’s jus beautiful kiks, pls tell Shaurya that we r so proud of him ishq, mushq aur talent kabhi chupaaye nahin chupte he is a rockstar https://t.co/CTjlsfWo9t

— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) April 13, 2021