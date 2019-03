Cricketing legend Kapil Dev and his former teammates: कपिल शर्मा के शो द कपिल शर्मा में शनिवार को 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी पहुंचे। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने विजेता ट्रॉफी अपने नाम की थी। शो में कपिल देव ने कई खिलाड़ियों के राज खोले। इस दौरान कपिल देव ने पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी और देव आनंद ने भी जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया।

कपिल देव ने कहा, ”बाजेपयी साहब ने मुझसे कहा कि हम पाकिस्तान जाएंगे। यह एक गुडविल टूर था। इसमें करीब 20-25 लोग थे। जिसमें देव आनंद साहब भी शामिल थे। बाजपेयी साहब ने सभी को बातचीत और डिस्कसन के लिए 2-2 मिनट का समय दिया था और सभी को चलते-चलते बात करनी थी। बाजपेयी साहब के घुटनों में दर्द था इसलिए वह आराम से चल रहे थे। लेकिन देव साहब अपनी मस्ती में लगे हुए थे।”

कपिल देव ने देव आनंद की बोलने के तरीके को कॉपी करते हुए कहा, ”यह टूर करके आपने बहुत अच्छा किया। इससे दोनों देशों के रिश्ते सुधर जाएंगे।” कपिल देव ने आगे कहा, ”देव आनंद साहब की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि जब तक कैमरा ऑन नहीं होता, आप देव साहब को देख नहीं सकते। जब कैमरा सामने आता था तो उनके अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता था। उनकी फिल्मों में भी ऐसा ही होता था।”

कपिल देव ने आगे कहा, ”हम बात कर रहे थे, तभी अचानक से कैमरा सामने आया शूट करने के लिए। देव आनंद साहब पीछे से उछल कर आगे। देव साहब ने कहा- आपने कमाल कर दिया। यदि आप मौका दें तो इसके पीछे एक पिक्चर बननी चाहिए।” कपिल देव की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं।

