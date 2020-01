VIDEO: कंगना रनौत के वकील से हो गई ‘सनी देओल’ की बहस, जज बनी भूरी भी देखती रह गईं

View this post on Instagram

#TheKapilSharmaShow mein toh adaalat mein bhi panga comic hee hoga! Dekhiye #Panga ke stars ko aaj raat 9:30 baje. @kapilsharma @kikusharda @chandanprabhakar @krushna30 @bharti.laughterqueen @sumonachakravarti @banijayasia @archanapuransingh @jassie.gill @therichachadha @neena_gupta @team_kangana_ranaut