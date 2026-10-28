The Great Indian Kapil Sharma Show: इस दिवाली नेटफ्लिक्स के शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में धमाल और भी ज्यादा होने वाला है। शो के नए एपिसोड का प्रोमो आ चुका है। आने वाला एपिसोड दीवाली स्पेशल होगा, जिसमें शाहिद कपूर, मीरा राजपूत और ईशान खट्टर नजर आएंगे।

‘दो भाई, दोनों तबाही’ की इस जोड़ी के साथ शो में परिवार से जुड़े कई दिलचस्प खुलासे होंगे, मस्ती होगी और हंसी का जमकर तड़का लगेगा। खास बात यह है कि शाहिद कपूर, मीरा राजपूत और ईशान खट्टर पहली बार किसी ओटीटी शो में एक साथ नजर आएंगे।

नेटफ्लिक्स ने शो का प्रोमो शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, “दिवाली के त्यौहार में फैमिली ड्रामा भी होगा और हंसी के फटहाहाके भी! शाहिद कपूर, मीरा राजपूत कपूर और ईशान खट्टर को द ग्रेट इंडियन कपिल शो में 31 अक्टूबर 2026 को रात 8 बजे देखें, केवल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग।”

प्रोमो में शाहिद और ईशान ने अपने शानदार डांस मूव्स से स्टेज पर आग लगा दी है। दोनों ने मशहूर गाने ‘जिंगाट’ पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। ईशान को बचपन से बड़े होते देखने वाले शाहिद ने अपने भाई के साथ रिश्ते को लेकर एक मजेदार किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा, “बचपन में मैंने इसके डायपर बदले हैं और बुढ़ापे में ये कह रहा है कि ये मेरे बदल देगा।” डायपर बदलने से लेकर बुढ़ापे में एक-दूसरे का ख्याल रखने तक, दोनों भाइयों की बातचीत में प्यार, नोकझोंक और खूब सारी मस्ती देखने को मिली।

शानदार डांस, बेबाक पारिवारिक बातचीत और दिवाली के जश्न के साथ शाहिद कपूर, मीरा राजपूत और ईशान खट्टर शो में प्यार, तकरार और हंसी का जबरदस्त मेल लेकर आएंगे। ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के दिवाली स्पेशल एपिसोड का नाम ‘दिवाली का त्यो-हा-हा-हा-हार’ रखा गया है।

दिवाली के इस खास जश्न को देखने के लिए नेटफ्लिक्स पर ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ देखना न भूलें, जहां दीयों की रोशनी के साथ पारिवारिक राज और हंसी-मजाक की चमक भी देखने को मिलेगी।