50-60 के दशक का दौर, जब फिल्मों में हीरो-हीरोइन की खूबसूरती ही सबकुछ मानी जाती थी, उसी समय एक ऐसी कलाकार आई जिसने अपने टैलेंट से ये धारणा तोड़ दी। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली कॉमेडियन एक्ट्रेस टुन टुन की।

टुन टुन का असली नाम उमा देवी खत्री था, जो आज भी हिंदी सिनेमा की पहली महिला कॉमेडियन मानी जाती हैं। शुरुआत उन्होंने एक सिंगर के तौर पर की, लेकिन हालात ने उन्हें कॉमेडी की राह पर ला खड़ा किया।

उनका वजन अक्सर लोगों के लिए मजाक का विषय बन जाता था। सेट पर, इंडस्ट्री में और समाज में हर जगह उन्हें ताने सुनने पड़े। लेकिन उन्होंने इन तानों को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया। जिस चीज पर लोग हंसते थे, उसी को उन्होंने अपनी पहचान बना दिया।

गुरु दत्त ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और फिल्मों में मौका दिया। इसके बाद टुन टुन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी कॉमिक टाइमिंग, एक्सप्रेशन्स और अलग अंदाज ने दर्शकों को खूब हंसाया। उस दौर में, जब महिलाओं के लिए कॉमेडी में जगह लगभग ना के बराबर थी, टुन टुन ने अपने दम पर एक नई राह बनाई।

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लोगों ने उड़ाया मजाक लेकिन नहीं रुकीं टुन टुन

वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी कलाकार थीं जिन्होंने समाज के बनाए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को चुनौती दी। उन्होंने साबित किया कि टैलेंट का कोई आकार या साइज नहीं होता।

बेहद संघर्ष भरा था टुन-टुन का जीवन

टुन टुन का बचपन बेहद दुख और संघर्ष से भरा था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के पास एक छोटे से गांव में जन्मी टुन टुन ने बहुत कम उम्र में अपनों को खो दिया। जमीन-जायदाद के विवाद में उनके माता-पिता और भाई की हत्या कर दी गई। इस हादसे ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी।

रिश्तेदारों के घर किया नौकरानी की तरह काम

अनाथ होने के बाद उन्हें रिश्तेदारों के यहां सहारे के बजाय बोझ की तरह रखा गया, जहां उन्हें नौकरानी की तरह काम करना पड़ा और प्यार की जगह ताने मिले। लेकिन इन कठिन हालातों ने उनके हौसले को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। फिल्मों में काम करने और अपनी पहचान बनाने का सपना लिए, उन्होंने एक दिन हिम्मत जुटाई और घर से भागकर मुंबई का रुख किया। जहां से उनके संघर्ष और सफलता की असली कहानी शुरू हुई।

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दिलीप कुमार के साथ किया था पहला काम

न टुन ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म बाबुल (1950) से की, जहां उन्होंने दिलीप कुमार के साथ अभिनय किया और साथ ही एक गायिका के रूप में भी अपनी आवाज दी। हालांकि उनकी गायकी को उतनी सफलता नहीं मिल पाई। मशहूर संगीतकार नौशाद ने उन्हें “टुन टुन” नाम दिया, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया।

इन फिल्मों में किया काम

कॉमेडियन के रूप में टुन टुन ने हिंदी सिनेमा में एक अलग ही मुकाम हासिल किया। उन्होंने गुरु दत्त की कई यादगार फिल्मों जैसे ‘आर पार’ (1954), ‘मिस्टर एंड मिसेज 55’ (1955) और ‘प्यासा’ (1957) में काम किया और अपने कॉमिक अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया। बाद के वर्षों में भी उन्होंने ‘नमक हलाल’ (1982) जैसी फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

200 से ज्यादा फिल्मों में टुन टुन ने किया था काम

करीब 200 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली इस दिग्गज कलाकार ने अपने हुनर से एक अलग पहचान बनाई। 23 नवंबर 2003 को उनका निधन हो गया, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी हंसी और अदाकारी आज भी याद की जाती है। आज भी टुन टुन का नाम आते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उनकी कहानी ये सिखाती है कि अगर हिम्मत हो, तो तानों को भी ताकत में बदला जा सकता है।