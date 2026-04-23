दिवंगत अभिनेता ओम पुरी भले ही भारत के बेहतरीन कलाकारों में गिने जाते हैं, लेकिन अन्नू कपूर के लिए उनसे जुड़ी यादें काफी निजी और दर्द भरी हैं। हाल ही में एक बातचीत में अन्नू कपूर ने अपनी बहन सीमा कपूर और ओम पुरी की शादी से जुड़ा पुराना किस्सा बताया।

सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में अन्नू कपूर ने कहा कि ओम पुरी बहुत बड़े कलाकार थे, लेकिन निजी जिंदगी में उन्होंने गलत फैसला लिया। उन्होंने कहा, “ओम पुरी एक शानदार अभिनेता थे। उनके जैसा कोई बड़ा अभिनेता नहीं था, लेकिन वह एक अलग बात है। वह किसी के पति बने और पति बनने के बाद उन्होंने एक महिला को धोखा दिया, और वहीं से चीजें गलत हो गईं, और मैं उसी महिला का भाई हूं।”

अन्नू कपूर अपनी बहन सीमा कपूर की बात कर रहे थे, जिनकी शादी 1990 के दशक की शुरुआत में ओम पुरी से थोड़े समय के लिए हुई थी। यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका और कुछ ही महीनों में खत्म हो गया। सीमा को ओम पुरी के किसी दूसरी महिला के साथ संबंध के बारे में पता चला था, जिसके बाद उन्होंने उनसे अलग होने का फैसला किया।

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हालांकि, बाद के सालों में, जब ओम पुरी की तबीयत खराब हुई, तब दोनों फिर से संपर्क में आए। अन्नू कपूर ने यह भी कहा कि उस समय वह बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया, “मेरी बहन ने ओम पुरी का बहुत ख्याल रखा, लेकिन बाद में उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई।”

हालांकि अब अन्नू कपूर कहते हैं कि उनके मन में किसी के लिए नफरत नहीं है। उन्होंने कहा, “अब ओम पुरी नहीं हैं। मैं उनके बेटे और परिवार के लिए दुआ करता हूं। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी बहन को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी।”

सीमा कपूर और ओम पुरी एक-दूसरे को लंबे समय से जानते थे। दोनों ने 1991 में शादी की थी। लेकिन कुछ समय बाद सीमा को पता चला कि ओम पुरी का किसी और महिला से रिश्ता है। इसके बाद दोनों के बीच झगड़े बढ़ गए और शादी टूट गई। उस समय सीमा तीन महीने की गर्भवती थीं, लेकिन हालात अच्छे नहीं रहे और उनका बच्चा भी नहीं बच सका।

बाद में ओम पुरी ने पत्रकार नंदिता से शादी की, लेकिन वह शादी भी 2013 में टूट गई। ओम पुरी का निधन 2017 में हो गया। अपने जीवन के आखिरी समय में ओम पुरी ने सीमा कपूर से माफी भी मांगी थी। सीमा कपूर ने बाद में कहा कि उन्होंने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि माफी मांगना एक बड़ी बात होती है।