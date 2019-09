Amazon Prime New web series: द फैमिली मैन वेब सीरीज के एक सीन में मनोज बाजपेयी।

The Family Man Review, Amazon Prime, New Web Series: Amazon Prime पर रिलीज हुई नई वेबसीरीज The Family Man काफी चर्चा में है। मिर्जापुर और सेक्रेट गेम्स 2 के बाद मनोज बाजपेई की ये वेबसीरीज लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इस वेबसीरीज में मशहूर अभिनेता मनोज बाजपेयी एक खास भूमिका में नजर आ रहे हैं। वह आतंकवाद के खिलाफ बने स्पेशल विंग के सीनियर एजेंट हैं। यह वेब सीरीज आतंकवाद पर आधारित है लेकिन इसमें दिखाया गया है एक मिडिल क्लास इंसान कैसे नौकरी के फर्ज और फैमिली की जद्दोजहद के बावजूद बेहतरीन संतुलन बनाकर रखता है।

कहानी यह है कि श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) एक इंटेलीजेंस एजेंसी टास्क में काम करते हैं। अपने पेश में काफी सार्प माने जाते हैं लिहाज कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में अपनी चला लेते हैं। लेकिन सीरीज की कहानी सिर्फ खुफिया तंत्र और आतंकवाद को सुलझाती ही नजर नहीं आती है। इसके समानांतर एक कहानी और घटित हो रही होती है जिसके केंद्र में होती है एक कॉमन फैमिली। यह फैमिली किसी की भी हो सकती है लेकिन सीरीज में श्रीकांत तिवारी ना सिर्फ अपने पेशे के तौर पर जिंदगी में जद्दोजहद करता नजर आता है बल्कि परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश भी करता है।

वह अपने बच्चों अपनी बीवी (प्रियामणि) की झाड़ भी सुनता है कि क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियों के नाम पर उसकी फैमिली उसे नाकारा समझती है। परिवार को पता नहीं होता है कि वह करता क्या है। उसकी प्रोफाइल घर में सिर्फ इतना पता है कि वह गवर्नमेंट जॉब करता है। श्रीकांत हमेशा खाते वक्त, मीटिंग के वक्त, गाड़ी चलाते वक्त अपने मोबाइल फोन पर रहता है क्योंकि वह सारे प्लान को इसके जरिए हैंडल करता है।

इसके साथ ही कहानी कई सारे सामाजिक पहलुओं को भी उठाने का काम करती है। जैसे आतंकवाद, राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता आदि। इस वेबसीरीज में कहनी की मांग के अनुसार कई जगह बेतरतीब हिंसा और गालियां दिखाई सुनाई देंगी। लेकिन वह धीरे-धीरे कहानी में रच-खप जाती हैं।

एक्टिंग की बात करें तो मनोज बाजपेयी ने हमेशा की तरह अपने किरदार से लोगों को चौंकाने का काम किया है। इससे पहले भी वह नाम शबाना और स्पेशल छब्बीस में खुफिया ऑफिसर की भूमिका में लोगों के जहन में एक जगह बना चुके हैं। इसके आलाव साउथ एक्ट्रेस प्रियामणि की एक्टिंग भी काफी शानदार है। शारिब हाशमी मनोज बाजपेयी के सहायक के रूप में काफी अहम लगते हैं।

यह वेब सीरीज बाकी की वेबसीरीज से इसलिए भी अलग है क्योंकि इसके सारे कलाकार पहली डिजिटल डेब्यू किए हैं। वहीं कहानी के केंद्र में राष्ट्रहित का मुद्दा नजर आते हुए भी एक मिडिल क्लास की फैमिली की कहानी लगती है। निर्देशक राज और डीके ने सीरीज को काफी मनोरंजकपूर्ण बनाया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App