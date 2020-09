दिल्ली हाईकोर्ट ने जान्हवी कपूर की फिल्म ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज इस फिल्म के खिलाफ याचिका दाखिल की थी और कहा था कि फिल्म में भारतीय वायुसेना की सही छवि नहीं पेश की गई है।

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ फिल्म में जिस तरीके से वायु सेना की छवि पेश की गई है, उससे एयर फोर्स की इमेज को धक्का लगा है। सुनवाई के दौरान हालांकि कोर्ट ने फिल्म की स्ट्रीमिंग पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है लेकिन फिल्म के निर्माता धर्मा प्रोडक्शंस नेटफ्लिक्स और पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना से जवाब मांगा है।

Delhi HC refuses to stay streaming of Netflix movie ‘Gunjan Saxena – The Kargil Girl’, on Centre’s plea that it depicts IAF in bad light

