अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना स्टारर फिल्म ‘आनंद’ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेमिसाल फिल्म मानी जाती है। 12 मार्च 1971 को रिलीज हुई इस फिल्म ने खूब सुर्खियां बटोरी और इसी के साथ ही चर्चा में आ गए थे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के करियर की यह पहली हिट फिल्म थी। इस फिल्म को निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने जिस बंगले में शूट किया, बाद में अमिताभ बच्चन ने उसी घर को खरीद कर अपना आशियाना बना लिया। उस बंगले में अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों की शूटिंग हुई थी जिसमें से एक चुपके- चुपके भी थी।

इस फिल्म को रिलीज हुए आज 46 साल हो गए हैं। इसी मौके पर अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर पर फिल्म से जुड़ी कई तस्वीरें शेयर की है और बताया है कि तस्वीर में जो घर दिख रहा है वो अब मेरा घर जलसा है। अमिताभ बच्चन ने इस बंगले की खरीदे जाने, बेचे जाने और फिर खरीदे जाने का किस्सा भी शेयर किया है।

अमिताभ बच्चन ने बताया कि पहले ये बंगला निर्माता एन सी सिप्पी का हुआ करता था और वहीं उनके कई फिल्मों की शूट हुई। उन्होंने लिखा है, ‘चुपके चुपके, ऋषिकेश मुखर्जी के साथ हमारी फिल्म को आज 46 साल हो गए। तस्वीर में ये जो घर आप देख रहे हैं वो प्रोड्यूसर एन सी सिप्पी का घर था… हमने इसे खरीदा, फिर बेचा और फिर वापस खरीद लिया.. दोबारा बनवाया.. अब ये हमारा घर है जलसा। यहां पर कई फिल्में शूट हुई हैं.. आनंद, नमकहराम, चुपके चुपके, सत्ते पे सत्ता आदि..।’

T 3870 -‘Chupke Chupke ‘,with Hrishi Da, closing in to 46 years today .. that house that you see in the pic with Jaya .. is now Jalsa my home, bought & rebuilt .. many films shot there – Anand, Namak Haram, Chupke Chupke , Satte pe Satta it was Producer NC Sippy’s house , then.. pic.twitter.com/UMKJ6OaWoK

