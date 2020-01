The Big Bull, Abhishek Bachchan: अभिषेक बच्चन की नई फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अभिषेक फिल्म ‘द बिग बुल’ में नजर आएंगे। इस फिल्म से अभिषेक का फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आया है। फिल्म को आनंद पंडित, मंगत पाठक और विक्रांत शर्मा के साथ अजय देवगन प्रोड्यूस कर रहे हैं।

फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर काफी रहस्यमयी दिखाई दे रहा है। अभिषेक अंधेरे में होठों पर उंगली रख कर चुप होने का एक्शन करते दिख रहे हैं। पीछे लिखा है- ‘2020 साल है द बिग बुल का।’ ऐसे में फैंस कहते दिख रहे हैं कि ‘पोस्टर तो जबरदस्त है फिल्म का।’

कोई कहता नजर आया-अभिषेक की सीरियसनेस पोस्टर से झलक रही है। तो किसी ने कहा अभिषेक बहुत सीरियस हैं इस फिल्म के पोस्टर को देख कर तो गुरू की याद आ गई। अभिषेक की फिल्म के पोस्टर को अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है।

कई लोग तो कहते दिख रहे हैं कि इस फिल्म से अभिषेक का करियर ट्रैक पर आने के चांस हैं। कुछ कहते दिखे- अभिषेक के पास अब सुपरस्टार बनने का नया मौका है। तो कोई कह रहा है कि द बिग बुल अभिषेक के करियर की हिट साबित होगी।

अभिषेक ने अपनी फिल्म के पोस्टर को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी शेयर किया। इस पोस्टरको शेयर करते हुए अभिषेक ने कैप्शन दिया- ‘(The Big Bull! The man who sold dreams to India.’द बिग बुल, भारत को जिसने सपने बेचे।’ अभिषेक की फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर को सेलेब्स के भी ढेरों रिएक्शन मिल रहे हैं।

रितेश देशमुख ने द बिग बुल पोस्टर को देख कहा- कड़क! द बिग बुल का फर्स्ट लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे भाई अभिषेक और अजय को और ज्यादा पावर मिले।’ अभिषेक ने रितेश को बदले में शुक्रिया छोटे भाई कहा।

कऱण जौहर ने पोस्टरको देख लिखा- लव यू एबी। करण जौहर को जवाब देते हुए अभिषेक ने कहा ‘थैंक यू केजो लव यू।’

ज्ञात हो अभिषेक की फिल्में एक के बाद एक रिलीज के बाद कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं। आखिरी बार अभिषेक अनुराग कश्यप की फिल्म में तापसी पन्नू और विक्की कौशल के साथ फिल्म मनमर्जियां में नजर आए थे। इसके अलावा अभिषेक ने Mowgli: Legend of the Jungle में भी बघीरा की आवाज निकाली थी।

