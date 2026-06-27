The Alliance: कुणाल खेमू के नए रियलिटी शो ‘द अलायंस’ की शुरूआत हो चुकी है। शो का पहला एपिसोड भी सामने आ चुका है। इस एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्स को रिवील किया गया था। अब शो से जुड़ा नया प्रोमो सामने आया है जिसमे कुशाल टंडन और वंशज सिंह के बीच जोरदार बहस होती दिख रही है।

ये एक टास्क के दौरान का प्रोमो है जिसमें कुणाल के सामने दोनों कंटेस्टेंट्स के बीच जबरदस्त तनाव देखने मिला। बात यहां तक बढ़ गई कि कुशाल ने वंशज को धमकी देते हुए कहा कि वो उसे सबके सामने पीट देंगे।

यह भी पढ़ें- Alliance Show: 16 सितारे, 4 टीमें और 50 लाख की जंग, दमदार खिलाड़ियों के साथ शुरू हुआ ‘अलायंस’ का खेल

‘द अलायंस’ का नया प्रोमो

शो में कुल चार अलायंस बनाए गए हैं और चार-चार कर खिलाड़ियों को उनमें बांटा गया है। वो अलायंस हैं किंग्स, वॉरियर्स, हंटर्स और लेजेंड्स। इस अलायंस के बीच टीम में ही टास्क परफॉर्म किए जाते है। शो के इस नए प्रोमो में कुशाल और वंशज आपस में बहस कर रहे होते है। दरअसल, कुशाल अपनी गेम स्ट्रैटजी का इस्तेमाल कर सामने वाली टीम के प्वाइंट्स कम कराने की बात करते हैं।

वंशज उन्हें इस बात पर जवाब देते हुए कहते है कि वो सेफ खेल रहे है। वंशज यहां अपनी बात बिना रुके बोलते है, इतने में कुशाल उन्हें चुप कराते नजर आते है। वंशज एक ताना मारते हुए कुशाल से कहते है कि वो अब उनसे सेकेंड आना सीखेंगे।

सिर्फ बेटा बोलने पर शुरू हुई बहस

इसके जवाब में कुशाल अपनी बात रखते हुए वंशज को बेटा कहकर बलाते है कि ‘बेटा सुन तो लो’, इस पर वंशज का जवाब होता है, ‘हां बताओ बाबू’। इस बात पर कुशाल को गुस्सा आ जाता है और वंशज से कहते है कि ‘थोड़ा तमीज में’। वंशज को यहां बेटा सुनने पर गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बेटा बोलने के लिए मना करते हुए कहते है कि ‘मैं यहां ये सुनने नहीं आया हूं’।

यह भी पढ़ें- प्रेग्नेंसी में भी नहीं रुकी सामंथा, डायरेक्टर ने किया खुलासा – मॉर्निंग सिकनेस के बावजूद एनर्जेटिक सॉन्ग किया था शूट

कुशाल गुस्से में उनसे कहते है कि ‘उनके कॉन्ट्रेक्ट में थप्पड़ मारने की इजाजत है, इतना पिट जाएगा सबके सामने कि मर जाएगा।’ वंशज यहां एक्टर को कहते है कि ‘मार, मार के दिखा।’ इसके बाद वंशज यहां रुकते नहीं है, अपनी बाते जारी रखते हुए वो कहते है कि ‘क्या आप गैंगस्टर हो, यहां थप्पड़ मारने आए हो।’ इस बीच सभी कंटेस्टेंट्स वंशज को चुप करा ही रहे होते है।

शो ‘द अलायंस’

इससे पहले शो की शुरूआत में भी कुशाल टंडन ने वंशज को ‘चूहा’ बुलाया था। वंशज उस समय उनसे और अर्सलान गोनी से बातचीत बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। शो ‘द अलायंस’ में रवि किशन, कुशाल टंडन, मिनी माथुर, अरसलान गोनी, ज़ैद दरबार, नीति टेलर, निखिल चिनापा, डेज़ी शाह, रुही दोसानी, पायल धारे, वंशज सिंह और अरमान खेरा शामिल हैं। इनके अलावा रीवा किशन, डेलबार आर्या, सब्बी सूरी और डॉली जावेद भी हैं।