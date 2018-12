‘ये तो पागल है’, अनुपम खेर को मनमोहन सिंह के गेटअप में देख मां का रिएक्शन हो रहा वायरल

The Accidental Prime Minister:अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्म ‘द ऐक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ का ट्रेलर हाल ही में जारी हुआ है। फिल्म में अनुपम हू-ब-हू पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की तरह नजर आ रहे हैं। फिल्म से जब अनुपम खेर का फर्स्ट लुक जारी हुआ था, अनुपम अपने लुक को लेकर तभी से चर्चाओं में हैं। अनुपम का गेटअप है ही ऐसा कि पहचानना मुश्किल हो जाए कि वह डा. मनमोहन सिंह हैं या फिर अनुपम! ऐसा ही कुछ अनुपम खेर की मां के साथ भी हुआ।

जब अनुपम खेर की मम्मी ने उन्हें पग पहने देखा, तो वह पहले तो समझ नहीं पाईं कि वह मनमोहन सिंह नहीं बल्कि उनके बेटे अनुपम हैं। अनुपम ने ट्रेलर रिलीज से पहले इस गेटअप में एक वीडियो शूट किया था। वहीं अनुपम ने अपनी मां को फिल्म से अपना ये लुक दिखाया। जब मां ने इस लुक पर अनुपम को रिएक्शन दिया तो उन्होंने इस रिएक्शन को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अनुपम ने इसी वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया। देखें वीडियो:-

Showed Mom yet to be released poster of #TheAccidentalPrimeMinister. Her reaction is Hilarious. She is impressed & confused at the same time. Doesn’t know how to convey her feelings. Finally declares “ये तो पागल है। क्या करूँ मैं तेरे को?” #DulariRocks #MomIsTheBest pic.twitter.com/XYwHcZ8tqe

— Anupam Kher (@AnupamPKher) December 26, 2018