अनुपम खेर फिल्म The Accidental Prime Minister बड़े पर्दे पर ला रहे हैं। फिल्म में एक्टर अनुपम खेर हू-ब-हू पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की तरह दिखाई दे रहे हैं। फिल्म में अनुपम का गेटअप कुछ ऐसा है जिसे पहचानने में कई लोग चूक गए कि उनके सामने डॉ. मनमोहन सिंह हैं या फिर अनुपम खेर। मंझे हुए कलाकार अनुपम खेर ने बताया कि जब पहली बार उन्हें इस फिल्म में उनके रोल के बारे में पता चला तो उन्होंने यह रोल करने से ही साफ इनकार कर दिया था। खुलासा करते हुए अनुपम ने कहा- जब मुझे इस रोल के बार में पता चला तो मैंने इसे करने से मना कर दिया और कहा, ‘मैं क्यों करूंगा मनमोहन जी का रोल, बीते वक्त में मैंने उनकी आलोचना की है। मैं इस रोल के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं था।’

अनुपम ने आगे कहा- ‘एक दिन में अपने घर में बैठा हुआ था। ..और टीवी पर कोई न्यूज आ रही थी, जिसमें मनमोहन सिंह जी वॉक करते हुए दिखाई दे रहे थे। तभी अपने घर में बैठे-बैठे मैंने सोचा कि उनकी तरह चलके देखता हूं। जब मैंने उनकी वॉक ट्राय की तो वह मैं कर नहीं पाया। एक हफ्ते तक मैं इसे करने की कोशिश करता रहा पर मुझसे वह नहीं हो रहा था। उसके बाद मुझे अहसास हुआ कि यह मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल है। इसके बाद जिस प्रोड्यूसर को मैंने इस फिल्म के लिए ना कह दिया था मैं उनके पास दोबारा गया और उनसे स्क्रिप्ट मांगी। इसके बाद मुझे स्क्रिप्ट भी बहुत पसंद आई। मैंने फैसला लिया कि मैं इसे करूंगा क्योंकि मैं इस रोल के लिए खुद को चैलेंज करता हूं।’

#AccidentalPMSpeaksToArnab| Anupam Kher speaks to Arnab in Manmohan Singh's voice. Tune in and now on the big interview. pic.twitter.com/5UJS6xc9H6

— Republic (@republic) December 29, 2018