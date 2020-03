Anubhav Sinha: बॉलीवुड फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) इन दिनों अपने ट्वीट्स के जरिए चर्चा में बने हुए हैं। अभी कुछ समय पहले ‘थप्पड़’ के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने ट्वीट कर कांग्रेस विधायकों को रिसॉर्ट में रखने पर तंज कसा है। दरअसल पत्रकार गुरदीप सिंह सप्पल ने मध्य प्रदेश के घटनाक्रम ट्वीट करते हुए लिखा, ‘ मध्य प्रदेश के घटनाक्रम से उठे सवाल: क्या कोई पार्टी किसी अन्य पार्टी के विधायकों की संरक्षकता ले सकती है?’

गुरदीप सिंह सप्पल के इसी ट्वीट पर अनुभव सिन्हा ने रिएक्ट करते हुए लिखा, ‘इसे अपहरण अपहरण कहा जाता है सर। आप विनम्र हो रहे हैं।’ वहीं अनुभव सिन्हा ने अपने ट्वीट के माध्यम से काग्रेंस पर भी निशाना साधा है। अनुभव ने काग्रेंस पर निशाना साधते हुए लिखा, ‘कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे अभी भी सॉकर खेल रहे हैं, जबकि दूसरी टीम अमेरिकी फुटबॉल की तरफ रुख कर चुकी हैं और लोग इसे ही पसंद कर रहे हैं, भले ही उनमें से कुछ लोग ये नहीं कहते हों।

It’s called abduction Sir. You are being polite. https://t.co/0cPI5FxaTd

— Anubhav Sinha (@anubhavsinha) March 18, 2020