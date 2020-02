आज मैंने मौजूदा दौर की सबसे संवेदनशील और सामाजिक प्रासंगिक फिल्मों में से एक थप्पड़ देखी। ये काफी अच्छी तरीके से फिल्माई जाने वाली फिल्म है. फिल्म के लेखक, निर्देशक क्रू और कलाकारों को भारतीय सिनेमा की ये मील का पत्थर साबित होने वाली फिल्म बनाने के लिए मेरी बधाइयां।

Today I saw one of the most sensitive , sensible and socially relevant film of recent times Thappad is an extremely well told and well performed movie . My congratulations to the writers director performers and the whole crew for this Mile stone of Indian cinema .