VIDEO: सुपरस्टार विजय ने बचाई फैंस की जान, दीवार गिरी तो टेक लगाकर हो गए खड़े

Superstar Vijay Video: साउथ एक्टर विजय सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी हीरो हैं। एक्टर का इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो इस बात का सबूत है। वीडियो में विजय अपने एक फैन की जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सुपरस्टार विजय का यह वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। लोग देखने के बाद इस वीडियो को शेयर किये बिना नहीं रह पा रहे हैं।

दरअसल विजय इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग एसआरएम यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। विजय के शूटिंग सेट की तस्वीरें और वीडियोज भी इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं। वहीं विजय की एक झलक देखने के लिए विजय के फैन्स भी शूटिंग सेट पर पहुंच जाते हैं। विजय अपने फैन्स से मिलने के लिए अपनी वैनिटी वैन से बाहर आए थे। अपने चहेते स्टार को देखने के बाद एक फैन इतना उत्साहित हो गया कि दीवार से छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। हालांकि दीवार कमजोर होने के चलते गिरने लगी। फैन की जान मुसीबत में देखकर विजय भागे और दीवार को पकड़कर खड़े हो गए। इसके बाद वहां पर मौजूद कई अन्य लोगों ने भी विजय की भी मदद की।

देखिए वीडियो-

#Vijay does what he does in movies – protects his fans once the fence falls down. A real hero and no better reason needed to SALUTE him. But, fans, be advised not to create a mob! #Thalapathy63 pic.twitter.com/4qczdH3XGf

— George Vijay Addict (@VijayIsMyLife) March 12, 2019