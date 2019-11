Thalaivi: जयललिता लुक पसंद नहीं आया ट्रोल्स को, कंगना रनौत की बहन ने दिया पलटकर जवाब

Thalaivi, Kangana Ranaut: कंगना रनौत ने अपनी अलगी फिल्म (बायोपिक) Thalaivi से अपना फर्स्ट लुक जारी किया था। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर रहीं जयललिता (Tamil Nadu chief minister J. Jayalalithaa) की बायोपिक में कंगना रनौत उनका किरदार निभाती नजर आएंगी। कंगना (Kangana Ranaut) का जब इस फिल्म से फर्स्ट लुक सामने आया कुछ लोगों को उनका ये लुक पसंद आया तो किसी ने सोशल मीडिया पर इस लुक को नापसंद किया।

कंगना को उनके लुक के लिए ट्रोल भी किया जाने लगा। ऐसे में अब कंगना की बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) ने ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कंगना ने एक ट्वीट को री-ट्वीट कर पोस्ट लिखा- ‘जिनके पास पारखी नजर है वह अच्छा काम देख सकते हैं। बाकि समोसा गैंग भी यहां मौजूद है जो कि दिन को रात और रात को कहते हैं।’ रंगोली ने ये तंज उन लोगों पर कसा जो लगातार कंगना पर उनके लुक को लेकर मीम्स बना रहे थे और निगेटिव कमेंट कर रहे थे।

Anyone who has got eyes can see the brilliance of prosthetic work baki samosa gang is there jo din ko raat aur raat ko din kehte hain, they are inconsequential https://t.co/WeCrPjYlAg

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) November 25, 2019

कंगना जब अपने लुक के साथ दर्शकों के सामने आईं तो उन्हें कुछ इस तरह के रिएक्शन मिलने शुरू हुए-‘एक जैसा ग्रीन सूट पहना है। यह अच्छा नहीं लग रहा। फेक लग रहा है।’ एक अन्य यूजर ने कहा- ‘ज्यादातर रिव्यू मिक्स और निगेटिव आ रहे हैं।’ तीसरा यूजर मजाक उड़ाते हुए लिखता- ब्रिलियंट प्रोस्थेटिक वर्क ब्रिलियंट को नहीं लग रहा,हां सस्ता जरूर लग रहा है।’

