Thackery Box Office Collection Day 3: बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म ‘ठाकरे’ दर्शकों को पसंद आ रही है। खास तौर पर मुंबई सर्किल में फिल्म धमाकेदार कमाई कर रही है। ऐसे में फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की है। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन यानी ओपनिंग डे पर 6 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 10 करोड़ रुपए की कमाई की। इस हिसाब से फिल्म की टोटल कमाई हो चुकी है- 16 करोड़ रुपए।

तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म ने कितनी कमाई की, यह जानने के लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म को रिपब्लिक डे की छुट्टी का भरपूर फायदा मिला है। तरण ने कहा, ‘फिल्म ठाकरे महाराष्ट्र में अच्छी कमाई कर रही है। दूसरे दिन फिल्म ने बेहतरीन कमाई की। फिल्म का मराठी वर्जन कमाल का है।’ बता दें, फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बाल ठाकरे का रोल अदा किया है। फिल्म में बाला साहब बने नवाजुद्दीन, ठाकरे के किरदार में एक कार्टूनिस्ट से लेकर शिवसेना के संस्थापक बनने तक के सफर को भरपूर जीते दिख रहे हैं।

इसके अलावा कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका भी इस हफ्ते रिलीज हुई है। 1300 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई ठाकरे को कंगना की ‘मणिकर्णिका’ कड़ी चुनौती देती दिख रही है। लगभग 20 करोड़ रुपए के बजट से बनी फिल्म ‘ठाकरे’ को लेकर ऐसे कयास लगाए गए थे कि फिल्म पहले दिन 2.75 से 3 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। जबकि फिल्म ने उम्मीद से बढ़कर रिलीज वाले दिन कमाई की।

#Thackeray biz jumps on Day 2… Gets the benefit of #RepublicDay holiday… While #Maharashtra continues to lead, the remaining circuits show an upward trend on Day 2… #Marathi version is excellent… Fri 6 cr, Sat 10 cr. Total: ₹ 16 cr. India biz. #Hindi #Marathi

