KBC 18: पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम ने अमिताभ बच्चन के साथ 26/11 हमले से जुड़ा एक किस्सा साझा करते हुए बताया कि आतंकवादी कसाब के मुताबिक वह बिग बी से मिलने मुंबई आया था। इस बात को सुनकर अमिताभ ने साफ कह दिया कि अगर ऐसा होता तो वह उनके घर से वापस नहीं जाता।

कौन बनेगा करोड़पति के स्पेशल एपिसोड में राजकुमार राव, वामिका गब्बी और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम पहुंचे। फिल्म ‘प्रहार : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम’ के प्रमोशन के लिए फिल्म की कास्ट अमिताभ बच्चन के शो में पहुंची थी।

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अमिताभ बच्चन ने कसाब पर क्या कहा

शो में हॉट सीट पर बैठे पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम से बिग बी ने 26/11 हमले पर बात करते हुए पूछा कि कसाब को फांसी देने में करीब 4 साल का वक्त क्यों लग गया। बिग बी यहां थोड़ा गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा कि उसे तो वही गाड़ देना चाहिए था, इतना समय क्यों लगाया गया।

कसाब ने किए थे झूठे दावे

इस पर जवाब देते हुए उज्ज्वल निकम ने कहा कि केस की सुनवाई के दौरान कसाब ने अपने आप को बचाने के लिए कई झूठे दावे किए थे, जिसमें से एक ये भी था कि वह मुंबई सिर्फ अमिताभ बच्चन को देखने आया था। निकम की ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन काफी हैरान हो जाते हैं और तुरंत कहते हैं कि अगर वह हमारे घर आता तो वापस नहीं जाता, हम वहीं उसे गोली मार देते।

उज्ज्वल निकम ने कभी नहीं की गुनाहगार की पैरवी

उज्ज्वल निकम ने अमिताभ को आगे बताया कि कसाब ने सजा से बचने के लिए कई पैंतरे आजमाए थे, उसने कोर्ट में ये दावा किया था कि वह नाबालिग है। उसकी उम्र को लेकर बड़ी कानूनी अड़चन खड़ी हो गई थी। उज्ज्वल निकम ने यहां अपने पूरे करियर के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि आज तक वह कभी किसी गुनाहगार की पैरवी करने के लिए अदालत नहीं गए।

कौन है उज्ज्वल निकम

उज्ज्वल निकम देश के जाने-माने और चर्चित पब्लिक प्रॉसिक्यूटर में शामिल हैं। उन्होंने कई बड़े आपराधिक और आतंकी मामलों में सरकार की ओर से अदालत में पैरवी की है। अपनी मजबूत दलीलों और कानूनी रणनीति के लिए पहचाने जाने वाले निकम ने कई मामलों में दोषियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई है।

उज्ज्वल निकम को खास तौर पर 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी अजमल कसाब के मुकदमे के लिए जाना जाता है, जिसमें कसाब को मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा, 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट समेत कई हाई-प्रोफाइल मामलों में भी उन्होंने सरकारी पक्ष की पैरवी की है।

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कब होगी फिल्म रिलीज

‘प्रहार : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम’ का निर्देशन दिनेश विजान ने किया है, ये फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।