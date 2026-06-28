रियलिटी शो ‘लॉक अप’ साल 2022 में आया था, जिसे कंगना रनौत ने होस्ट किया था। अब लगभग चार साल बाद इसका दूसरा सीजन ‘लॉक अप: सच या सजा’ आ गया है, जिसे रितेश देशमुख और फराह खान होस्ट कर रहे हैं। इस शो में टीवी के मशहूर अभिनेता हर्षद चोपड़ा ने भी भाग लिया है, जिन्हें आखिरी बार ‘बड़े अच्छे लगते हैं 4’ में देखा गया था। शनिवार को शो के ग्रैंड प्रीमियर पर हर्षद ने बताया कि साल 2010 में अपनी तत्कालीन गर्लफ्रेंड और सबसे अच्छे दोस्त से धोखा मिलने के बाद से ही वह दिल टूटने के दर्द से गुजर रहे हैं।

उनके इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि वह जिस पूर्व गर्लफ्रेंड और दोस्त की बात कर रहे थे, वे ‘कुमकुम भाग्य’ की एक्ट्रेस सृति झा और ‘लेफ्ट राइट लेफ्ट’ के एक्टर कुणाल करण कपूर थे। दरअसल, शो के होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख ने हर्षद चोपड़ा से पूछा कि उन्होंने अपनी जिंदगी को इतना प्राइवेट क्यों रखा है। रितेश ने हर्षद से कहा, “20 साल से ज्यादा के करियर में आपके फैंस आपके बारे में शायद ही 20 बातें जानते होंगे।”

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इसके जवाब में हर्षद ने कहा, “मुझे पता है कि मेरे फैंस मुझसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, लेकिन मुझे लगता था कि बात सिर्फ मेरे काम तक ही सीमित होनी चाहिए। मेरे पास शेयर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने 4-5 बार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की कोशिश की है, लेकिन वह उत्साह 3-4 महीनों में ही खत्म हो जाता है। मैं इस शो में अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से सबके सामने लाने आया हूं। लोगों के सामने आने के मामले में मैं थोड़ा लापरवाह रहा हूं, लेकिन अब मैं इस पर काम करने वाला हूं।”

हर्षद चोपड़ा ने किया खुलासा

फिर हर्षद चोपड़ा भावुक हो गए और उन्होंने बताया कि किस वजह से वे लोगों से दूर रहने लगे। हर्षद ने कहा, “मेरे फैंस शिकायत करते थे कि मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मैं इंडस्ट्री में आया था, तब मैं लोगों से घुलता-मिलता था। 2010 में मैंने एक ही समय पर अपने दोस्त और अपनी गर्लफ्रेंड दोनों को खो दिया। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था और तभी से मैं थोड़ा सावधान रहने लगा हूं।”

उन्होंने आगे कहा, “इस बारे में किसी को पता नहीं है। सब जानते हैं कि मैं लोगों से मिलता-जुलता नहीं हूं। 16 साल हो गए हैं और इमोशनली मुझे लोगों के साथ की बहुत जरूरत होती है। मैं जल्दी ही लोगों पर भरोसा कर लेता हूं, इसलिए अगर मेरा कोई सबसे अच्छा दोस्त भी मुझसे दूर हो जाए, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। उन दोनों को एक साथ खोने की वजह से मैं खुद में सिमट गया। अकेले रहने में मुझे सुरक्षित महसूस होता है। अब मुझे उस दायरे से बाहर निकलने में डर लगता है।”

सोशल मीडिया यूजर्स ने लगाए कयास

इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स उन लोगों की पहचान करने लगे जिनका जिक्र हर्षद ने किया था। कई रेडिट यूज़र्स ने कहा कि उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड ‘कुमकुम भाग्य’ की एक्ट्रेस सृति झा थीं और दोस्त एक्टर कुणाल करण कपूर थे।

यह कयास इसलिए लगाया गया क्योंकि हर्षद का नाम सृति के साथ तब जुड़ा था, जब वे 2012 में ‘दिल से दी दुआ… सौभाग्यवती भव?’ में साथ काम कर रहे थे। जबकि कुणाल और हर्षद ने ‘लेफ्ट राइट लेफ्ट’ में साथ काम किया था और दोनों कभी अच्छे दोस्त माने जाते थे। हालांकि, हर्षद ने एपिसोड के दौरान किसी का नाम नहीं लिया।

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