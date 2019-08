Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Serial: शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के फैंस स्टार प्लस के इस सीरियल को दिल लगा कर देखते हैं। नायरा कार्तिक की जोड़ी से दर्शक इतना प्यार करते हैं कि उन्हें अलग देख ही नहीं सकते। इस वक्त इस शो में कार्तिक और नायरा को 5 साल के बाद एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा किया गया है। लेकिन बीच में आ गई है वेदिका। जी हां, फैंस को सबसे ज्यादा खल रही है वेदिका, क्योंकि शो में कार्तिक से हो चुकी है वेदिका की शादी। अब फैंस का कहना है कि कार्तिक का नायरा पर और नायरा का कार्तिक पर हक है और किसी का नहीं। फैंस वेदिका को कार्तिक के साथ देखना ही नहीं चाहते।

ऐसे में सोशल मीडिया पर कायरा के फैंस इस शो के करंट ट्रैक को लेकर अपनी नाखुशी जता रहे हैं। कोई डायरेक्टर को कोसता दिख रहा है। तो कोई फनी फोटो एडिटिंग के जरिए अपना गुस्सा दिखा रहा है। एक फैन ने ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के एक सीन में कार्तिक और वेदिका के बीच में एडिटिंग के जरिए नायरा को बैठाया है साथ में दिखाया है कि नायरा कार्तिक को मुक्का मार रही है। इससे फैन कार्तिक पर गुस्सा निकाल रहा है कि कार्तिक ने शो में वेदिका से शादी के लिए हां क्यों कहा।

इसके अलावा अपसेट फैंस ने इस शो के डायरेक्ट के लिए हैशटैक के साथ आरआईपी लिखना शुरू कर दिया है। बता दें, कि इस शो के डायरेक्टर राजन शशि हैं। लंबे वक्त से ये शो टीवी की दुनिया पर राज कर रहा है। ऐसे में फैंस कह रहे हैं- ‘इस शो ने अपना ही नाम डुबो दिया है। मैं डायरेक्टर के लिए आरआईपी कहना चाहता हूं।’

Kaira is not just a ship name, it's an emotion! You trp greedy people have played with our emotion. By showing fucking disgusting third angle and this illegal marriage. Just end this show now or bring Kaira back! @StarPlus @KalraRomesh #RIPDirectorsKutProductions

— Rinalnpatel (@Rinalnpatel3) August 17, 2019