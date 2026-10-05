टीवी शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम एक्टर मोहसिन खान ने शादी कर ली है। अगस्त के महीने मोहसिन ने तमन्ना नाम की लड़की से सगाई का ऐलान कर फैंस को सरप्राइज दिया था। कपल की इंटिमेट सगाई सेरेमनी के महीनेभर से ज्यादा के बाद अब एक और गुड न्यूज आ गई है। मोहसिन और तमन्ना ने शादी कर ली है। रविवार, 4 अक्टूबर को मोहसिन ने सोशल मीडिया पर अपने प्राइवेट निकाह सेलिब्रेशन से तमन्ना के साथ एक फोटो शेयर की।

इस फोटो में मोहसिन ने सफेद और काले रंग का टक्सीडो पहना था, जबकि उनकी दुल्हन तमन्ना, मल्टी-कलर लहंगा पहने नजर आईं। कपल की मेहंदी सेरेमनी का एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है।

मोहसिन खान ने तमन्ना से की शादी

मोहसिन खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी और तमन्ना की फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘द डे, माशाअल्लाह।’ पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए एक फैन ने कमेंट किया, ‘परफेक्ट कपल, एक दूसरे के लिए बने हैं।’ दूसरे यूजर ने कमेंट किया, ‘आप दोनों को बधाई। आप दोनों बहुत परफेक्ट लग रहे हैं।’ तीसरे यूजर ने भी कहा, ‘फॉरेवर ऐसा ही दिखता है।’

मोहसिन के फैन क्लब ने उनकी निकाह सेरेमनी की कई वीडियो शेयर की हैं। इनमें एक्टर को ‘छम्मक छल्लो’ गाने पर परफॉर्म करते देखा जा सकता है। एक अन्य वीडियो में कपल को परिवार के साथ डांस करते हुए देखा गया। मोहसिन ने कुछ वीडियो और फोटो भी शेयर किए, जिसमें उनके निकाह के डेकोर की झलक दिखी। वीडियो के मुताबिक, मोहसिन और तमन्ना ने 3 अक्टूबर को शादी की थी।

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कौन हैं मोहसिन खान की बेगम?

मोहसिन की बेगम तमन्ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं हैं। अगस्त में जब मोहसिन ने अपनी सगाई का ऐलान किया था तो सोशल मीडिया पर अपनी मंगेतर के लिए एक प्यारा-सा नोट लिखा था।

उन्होंने लिखा था, ‘अल्लाहुम्मा बारिक। या अल्लाह, तो ये पागल, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट, सेंसिटिव लड़की हमेशा हंसती और चिढ़ाती हुई, उम्मीद और दुआ करती हुई, हमेशा नाचती और गाती हुई मेरे लिए जन्नत में लिखी गई थी। पहली बार जब हमने एक-दूसरे को देखा, पहली बार जब मैंने तुम्हारा हाथ थामा, पहली बार जब तुमने ‘हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे’ गाया, मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर कुछ ठहर गया है। मुझे मेरा इंसान मिल गया था। मुझे हमेशा बताया गया था कि जब तुम्हारा हमेशा वाला इंसान आता है, तो यह किसी तरह सबसे आसान और फिर भी सबसे महत्वपूर्ण फैसला बन जाएगा जो तुम कभी लोगे। शायद हमारी कहानी पहले से ही सितारों में लिखी हुई थी। या शायद जीवन में एक बार दो लोग बस एक-दूसरे को ठीक उसी पल ढूंढ लेते हैं जब उन्हें हमेशा से मिलना था।’

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उन्होंने आगे लिखा था, ‘जैसे ही हम एक साथ अपनी जिंदगी का यह नया सफर शुरू कर रहे हैं, प्यार, दोस्ती और जिंदगीभर की यादों से भरा एक सफर… मुझे तुम्हारी फेवरेट फिल्म से एक कोट याद आ रहा है, ‘मोहब्बत क्या होती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसके लिए दिल से एक दुआ जरूर निकलती है कि इसकी आंखों में कभी आंसू न आए… हमेशा हंसती रहे… अब इसे मोहब्बत कहें तो मोहब्बत सही।’ उन सभी वादों में से जो हमने किए हैं और उन सभी सपनों में से जो हमें अभी देखने हैं, शायद सबसे खूबसूरत वादा यही है… एक-दूसरे में घर ढूंढना। ये हमारे लिए है, मेरे प्यार, और हमारे हमेशा की शुरुआत के लिए।’

करियर की बात करें तो मोहसिन खान को ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ टीवी शो से फेम मिला था। 2021 में इस शो को छोड़ने के बाद से वह टेलीविजन से दूर हैं। मोहसिन को पिछली बार 2024 में आई एक वेब सीरीज में देखा गया था। एक्टिंग के अलावा मोहसिन की अपनी एक फ्रेगरेंस लाइन भी है, जिसका नाम वेलायर है।