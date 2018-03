नच बलिए सीजन 8 के सेट पर परफॉर्मेंस के दौरान भावुक हुईं दिव्यंका त्रिपाठी, देखिए वीडियो

स्टार प्लस चैनल के चर्चित टीवी शो “ये हैं मोहब्बतें” की एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी रिएलिटी टीवी शो “नच बलिए” के सेट पर भावुक हो गईं। दरअसल दिव्यंका अपने पार्टनर विवेक के साथ हेलेन के मशहूर गाने “मोनिका ओह माय डार्लिंग” पर परफॉर्म कर रही थीं। उसी दौरान एक डांस स्टेप में गड़बड़ हुई और एक समय के लिए ऐसा लगा कि शायद दिव्यंका डांस करना रोंक दें लेकिन विवेक ने उन्हें संभाल लिया और परफॉर्मेंस जारी रही। नच बलिए का यह 8वां सीजन है और शो की थीम “फिल्म वाला लव” थी। दिव्यंका ने डांस की शुरुआत तो अच्छे से की थी लेकिन डांस परफॉर्मेंस के दौरान दिव्यंका के पार्टनर को उन्हें कई बार उठाना था।

ऐसे में एक लिफ्ट के दौरान कुर्सी अपनी जगह से हट गई और जोड़ी के कदम दूसरी जगह पर पड़ गए। 30-40 सेकण्ड के लिए दिव्यंका हक्की बक्की सी रह गईं। कुछ समय के लिए लगा कि वो डांस करना रोक देगीं लेकिन तभी विवेक ने उन्हें संभाल लिया और दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी की। जब शो को जजों ने डांस को बेहद ही अच्छा बताया तो दिव्यंका खुद को रोक नहीं सकी और रोने लगीं। उन्होंनें कहा एक डेली सोप की शूटिंग के बाद सिर्फ दो घण्टें की तैयारी के बाद कुछ स्टेप बुरे होना बेहद निराशाजनक है। इसके बाद टेरेंस लेविस ने उन्हें वो स्टेप दोबारा करने को कहा जिसे उन्होंने दोबारा किया और जज इससे प्रभावित भी हुए। दिव्यंका ने इसके बादकहा कि जजेस को दूसरी परफॉर्मेंस पर ध्यान में नहीं रखना चाहिए ये और कंटेस्टेंट के लिए गलत होगा।

These retro moves will light up the mehfil on #NachBaliye8 this weekend. Are you ready for this glamorous act? @divyanka_t @vivekdahiya08 pic.twitter.com/TdqZ9AyGsr

Today we presented a filmy tribute to our favorite actors.. it was difficult to match up to them, but we tried our best!#nachbaliye8 #divek pic.twitter.com/680UAFnNO6

— Vivek Dahiya (@vivekdahiya08) May 14, 2017