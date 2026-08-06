टीवी अभिनेत्री जिया शंकर ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने सगाई कर ली है और अपनी खूबसूरत फोटो में ‘बिग बॉस’ ओटीटी फेम ने अपने मंगेतर करण से भी सभी को मिलवाया। जैसे ही जिया ने पोस्ट किया, तो उनके फैंस और सेलेब्स ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर करण कौन हैं और क्या करते हैं।

जिया ने फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग

जिया शंकर ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें शेयर की, उसमें से एक में वह अपनी ओवल-कट डायमंड इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही हैं। तो दूसरी तस्वीर में एक्ट्रेस और करण गार्डन में हाथों में हाथ डालकर एक-दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। इन फोटो को शेयर करते हुए जिया ने कैप्शन में लिखा, “शायद यह सच है कि प्यार तब मिलता है जब उसकी सबसे कम उम्मीद होती है, लेकिन भगवान ने मेरा सब्र खूब परखा।”

यह भी पढ़ें: Alliance Finale: सोहेल खान OUT! कुशाल टंडन ने जैद दरबार को बाहर कर बनाई फिनाले में अपनी जगह

इसके आगे उन्होंने लिखा, “यह सफर आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह आसान लगने लगा। तुमसे हर बातचीत, चाहे तुम मुझसे हजारों मील दूर ही क्यों न रहे हो, हमेशा घर जैसा एहसास देती थी। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन हमने हर दिन एक-दूसरे को चुना। तुमने मुझे वह प्यार दिया, जिसका मैं पूरी जिंदगी इंतजार करती रही। तुमने मेरे सबसे मुश्किल दिनों में मुझे हंसाया। हर बार एयरपोर्ट पर विदा लेते समय मुझे पहले से ज्यादा कसकर गले लगाया, जैसे तुम्हारा दिल टूट रहा हो।”

जिया ने पोस्ट के लास्ट में लिखा, “हम दुनिया में कहीं भी रहे हों, घर कभी कोई जगह नहीं था, तुम ही मेरा घर थे। मेरे गूफबॉल, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरे ABCD… तुम्हारे साथ जिंदगी एक खूबसूरत एडवेंचर है और मेरी सबसे पसंदीदा रोमांटिक फिल्म जैसी है। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने और तुम्हें उसी तरह प्यार करने का इंतजार नहीं कर सकती, जैसे तुमने हमेशा मुझे किया है। आई लव यू करण।”

कौन हैं करण धनक?

बता दें कि जिया शंकर की सगाई की यह घोषणा उस समय हुई, जब कुछ महीने पहले उन्होंने अपने और अभिषेक मल्हान के रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगाया था। वहीं, ‘बॉलीवुड शादीज’ की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि करण अमेरिका में हुक्का पार्लर चलाते हैं. कुछ कानूनी मामलों में भी जुड़े हैं।

बता दें कि जिया शंकर टीवी और रियलिटी शोज में अपने काम के लिए जानी जाती हैं और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग बनाई है।

यह भी पढ़ें: 370 रुपये की बिरयानी विवाद पर बोले प्रणित मोरे- जो हुआ उसे बदल नहीं सकता, अब ‘घायल’ से करेंगे वापसी