पिछले हफ्ते अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने भारती सिंह के पॉडकास्ट पर बताया था कि उन्होंने नौ साल पहले ‘भाबीजी घर पर हैं’ के प्रोड्यूसर संजय कोहली पर जो सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे, वे झूठे थे। उनके इस बयान की ने टीवी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। हिना खान समेत कई सितारों और संस्थाओं ने शिल्पा की आलोचना की। यहां तक कि FWICE और AICWA के अधिकारियों ने शिल्पा के इस खुलासे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। वहीं, अब CINTAA की जनरल सेक्रेटरी उपासना सिंह ने इस विवाद पर एक अलग नजरिया पेश किया है।

क्या बोलीं उपासना सिंह?

बता दें कि उपासना ने शिल्पा के साथ ‘मायका’ और ‘बेटियां अपनी या पराया धन’ जैसे शो में काम किया था। अब उन्होंने इस विवाद के बारे में ‘स्क्रीन’ से खास बातचीत की। उन्होंने शिल्पा को एक नेक दिल इंसान बताया, जो अक्सर सेट पर टेक्नीशियन्स का साथ देती थीं और मुश्किल समय में अपने साथियों की मदद करती थीं। उपासना सिंह ने कहा, “मैं शिल्पा शिंदे को बहुत अच्छी तरह जानती हूं। हमने तीन शो में साथ काम किया है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता।

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मैंने उनके बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें सुनी हैं। अगर मैं उनके किए को सही ठहराऊं, तो यह गलत होगा। उन्होंने गलती की, उसे महसूस किया और माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि यह बात उनके दिल पर बोझ बनी हुई थी। अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास न होता, तो वे ऐसा कहती ही नहीं।”

उपासना ने आगे कहा, “शिल्पा का एक पहलू जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वह यह है कि वह एक बहुत अच्छी महिला हैं। मुझे नहीं पता कि लोग मेरी इस बात पर क्या कहेंगे, लेकिन मैं अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर यह कह रही हूं। सेट पर अगर किसी स्पॉटबॉय, लाइटमैन या मेकअप मैन को कोई परेशानी हुई, तो शिल्पा शिंदे ने उनका साथ दिया। जो कोई भी उनके पास जाकर कहता कि उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, शिल्पा शिंदे ही उनकी मदद करती हैं। उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की है और वह बहुत दयालु हैं।”

शिल्पा में थी गलती मानने की हिम्मत

उपासना सिंह ने यह साफ किया कि वह शिल्पा शिंदे के कामों को सही नहीं ठहरा रही हैं, लेकिन उन्होंने लोगों से उन हालात पर भी गौर करने को कहा जिनकी वजह से एक्ट्रेस को ये आरोप लगाने पड़े। उन्होंने कहा, “हमारी इंडस्ट्री में अक्सर ऐसी स्थितियां आती हैं जब दो लोग आपस में झगड़ते हैं। उस पल में, गुस्से और हताशा में, लोग अपनी हद पार कर जाते हैं और ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका असल में वे मतलब नहीं रखते। कभी-कभी हालात ही ऐसे बन जाते हैं। उस समय के उनके हालात को देखिए।

हो सकता है उनके पास पैसे न हों या वे शो आगे नहीं करना चाहती हों या फिर उन्हें कोई हताशा रही हो। उनसे कहा गया कि उनका मामला सही नहीं है। इसीलिए उन्होंने यह कदम उठाया। मैं इसे सही नहीं ठहरा रही, लेकिन मैं उस स्थिति को देख रही हूं जिसमें उन्होंने यह कदम उठाया होगा। उसके बाद भी, वही प्रोड्यूसर्स शिल्पा के साथ काम कर रहे हैं। अगर उन्हें बुरा लगा होता या उनके आरोपों से उनकी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा होता, तो क्या वे उनके साथ दोबारा काम करते? नहीं, लेकिन वे भी समझदार लोग हैं जो जानते हैं कि वह सब गुस्से में या अचानक हुई बात थी।”

उपासना ने आगे कहा, “लोग जो कह रहे हैं वह भी सही है, लेकिन वे एक्टर की परेशानी नहीं देख रहे हैं। हम सेट पर 12-14 घंटे काम करते हैं। हम बहुत सारा मेकअप और कॉस्ट्यूम पहनते हैं। कभी-कभी 12 घंटे के बाद भी हमसे एक और शॉट के लिए इंतज़ार करने को कहा जाता है। कभी-कभी हमें पूरी नींद नहीं मिल पाती। कभी-कभी हम बहुत गर्मी में शूटिंग करते हैं।

इस फील्ड से जुड़े लोग ही इस स्थिति को समझ सकते हैं। मैंने उनके साथ काफी समय बिताया है। वह एक बेहतरीन महिला हैं। अगर वह चाहतीं तो चुप रह सकती थीं, लेकिन उन्होंने दुनिया के सामने सच मान लिया। उनमें आठ या नौ साल पहले एक आदमी के साथ की गई अपनी गलती के बारे में बात करने की हिम्मत थी।”

उपासना ने लास्ट में कहा, “लोग इसलिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्योंकि उसने सच मान लिया। अगर वह चुप रहती, तो लोग उसके बारे में इतनी बुरी बातें नहीं कहते। उसके साहस और उसकी स्थिति को देखने के बजाय, वे टिप्पणी कर रहे हैं। क्या लोगों से गलतियां नहीं होतीं? उसने अपनी गलती मानी है और दुनिया के सामने उसे स्वीकार किया है। मुझमें शायद वह साहस न होता जो उसने दिखाया। लोग गलत काम के लिए उसे टोक सकते हैं, लेकिन उसे बुरा-भला नहीं कहा जाना चाहिए या विलेन की तरह नहीं दिखाया जाना चाहिए।”

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