TV TRP List: टीवी सीरियल्स के बीच टीआरपी की रेस में हर हफ्ते मुकाबला देखने को मिलता है। दर्शकों की पसंद के आधार पर तय होने वाली रेटिंग में कई लोकप्रिय शोज अपनी जगह बनाने में कामयाब रहते हैं। हालिया उपलब्ध टीआरपी आंकड़ों के मुताबिक, जी टीवी के सीरियल ‘गंगा माई की बेटियां’ ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं, ‘वसुधा’ दूसरे और ‘तुम से तुम तक’ तीसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में कलर्स टीवी का ‘नागिन 7’ और स्टार प्लस का ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ भी शामिल हैं।

टॉप 5 टीवी सीरियल्स की टीआरपी लिस्ट

गंगा माई की बेटियां

रेटिंग: 1.9

इस लिस्ट में जी टीवी पर प्रसारित होने वाला ‘गंगा माई की बेटियां’ पहले नंबर पर है। 1.9 की रेटिंग के साथ इस सीरियल ने बाकी शोज को पीछे छोड़ते हुए टॉप पोजिशन हासिल की है।

वसुधा

रेटिंग: 1.8

जी टीवी का ही दूसरा धारावाहिक ‘वसुधा’ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। 1.8 की रेटिंग के साथ यह सीरियल दर्शकों के बीच अपनी पकड़ बनाए हुए है।

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तुम से तुम तक

रेटिंग: 1.7

जी टीवी का एक और सीरियल ‘तुम से तुम तक’ तीसरे नंबर पर है। इसे 1.7 की रेटिंग मिली है। इस तरह टॉप 3 में जी टीवी के तीन शोज ने जगह बनाई है।

नागिन 7

रेटिंग: 1.6

कलर्स टीवी का लोकप्रिय फ्रेंचाइजी शो ‘नागिन 7’ 1.6 की रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर है। फैंटेसी और सुपरनैचुरल ड्रामा पसंद करने वाले दर्शकों के बीच यह शो चर्चा में बना हुआ है।

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क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

रेटिंग: 1.5

स्टार प्लस का सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ पांचवें नंबर पर है। इसे 1.5 की रेटिंग मिली है। शो ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई हुई है।

टॉप 5 के अलावा ये शोज भी चर्चा में

‘अनुपमा’ और ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ जैसे लंबे समय से चल रहे पारिवारिक ड्रामा भी टीवी दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं। वहीं, ‘उड़ने की आशा’ और ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ जैसे शोज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। इसके अलावा ‘सेहर होने को है’ और ‘मन्नत’ जैसे सीरियल्स भी दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं।