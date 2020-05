बिग बॉस 13 के खत्म होने के बाद कलर्स पर प्रसारित हुए शो ‘मुझसे शादी करोगे’ में बतौर कंटेस्टेंट नजर आने वाले एक्टर मयूर वर्मा ने देवोलीना भट्टाचार्जी के फैंस के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत की है। मयूर वर्मा के मुताबिक देवोलीना के फैंस उनको सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एक्टर ने कहा है कि उन्होंने इन धमकियों को बहुत बार नजरअंदाज किया लेकिन अब इनके खिलाफ एक्शन लिया है।

मयूर वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शिकायत की कॉपी भी शेयर की है। मयूर ने इसके साथ लिखा, ‘लंबे समय से देवोलीना के फैंस द्वारा ट्विटर पर मुझे जान से मारने के लिए धमकाया जा रहा था। मैंने कई बार इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की मगर आज मैंने इसके खिलाफ एक्शन लिया है।’ गौरतलब है कि हाल ही में मयूर वर्मा ने देवोलीना के खिलाफ भी शिकायत की थी। हालांकि देवोलीना ने इसे महज पब्लिसिटी स्टंट बताया है।

क्या है पूरा मामलाः बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की शो में केमिस्ट्री काफी चर्चा में रही थी। शो खत्म होने के बाद दोनों का एक सॉन्ग ‘भूला दूंगा’ रिलीज हुआ था जिसको लेकर देवोलीना ने नकारात्मक कमेंट कर दी थी। इसी के बाद से मयूर वर्मा और देवोलीना के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग जारी था। वहींं दोनों के फैंस भी आमने-सामने आ गए थे।

मयूर वर्मा ने 24 मई को देवोलीना के खिलाफ साइबरक्राइम कंप्‍लेंट भी फाइल की। मयूर वर्मा ने तब लिखा था, ‘चीजें काफी ज्‍यादा हो गई थीं, इसलिए मैं अब साइबरक्राइम तक पहुंचा। अब सब उनके हाथ में है। मुझे विश्‍वास है कि साइबरक्राइम जल्‍दी ही ऐक्‍शन लेगा।’

For a long time, I was being threatened to kill by the fans of Devoleena on Twitter, I have ignored it many times but today I have finally taken action on it.#TimeOfAction #DevoleenaFans #TimeToStop pic.twitter.com/Exh4Sr5Olc

— Mayaur Verma (@mayurvermaa) May 30, 2020