तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी का हिट कॉमेडी सीरियल है। सालों से लोगों का मनोरंजन करने का काम सोनी सब का यह शो कर रहा है। प्रोड्यूसर असित मोदी का शो कई बार विवादों में भी रहता है, क्योंकि शो को छोड़ने वाले कलाकार कई तरह के दावे करते हैं। वहीं, इस शो के कॉन्ट्रेक्ट पर भी सेलेब्स सवाल खड़े कर चुके हैं। खैर, आज जिक्र तारक मेहता शो में नजर आ चुके उन सितारों का कर रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है।

मनोरंजन के लिए लोगों की पहली पसंद तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल है। इस शो में नजर आने वाले कलाकारों ने खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। यहां जिक्र उन सितारों का कर रहे हैं, जिन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

घनश्याम नायक

नट्टू काका के किरदार में अभिनेता घनश्याम नायक को खूब पसंद किया गया। 3 अक्टूबर 2021 को उनका निधन हुआ था। कैंसर से लंबी जंग लड़ने के बाद एक्टर ने दुनिया को अलविदा कहा था। दमदार एक्टिंग और शानदार कॉमिक टाइमिंग के लिए दर्शक आज भी उन्हें याद करते हैं।

कवि कुमार आजाद

तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में डॉक्टर हाथी का किरदार निभाने वाले कवि कुमार आजाद के काम को खूब सराहा गया। 9 जुलाई 2018 को हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ था। उनका ‘सही बात है’ वाला डायलॉग लोगों को आज भी याद रहता है।

यह भी पढ़ें: राजपाल यादव को नहीं मिली बेल, अगली सुनवाई के बाद होगा एक्टर की रिहाई का फैसला

नीरज वोरा

इस कॉमेडी सीरियल में नीरज वोरा ने क्रिएटिव टीम में काम किया था। उनका निधन 2017 में हुआ था। स्क्रीन पर भले ही वह नजर नहीं आए, लेकिन शो में उनका योगदान काफी रहा।

सुनील होलकर

हिंदी और मराठी सिनेमा के एक्टर सुनील होलकर ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में छोटा, लेकिन यादगार किरदार निभाया था। वो लंबे समय से लीवर संबंधी बीमारी का सामना कर रहे थे। 40 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था।