‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ शो ने टीवी पर धमाल मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शो बच्चों से लेकर व्यस्कों तक का पसंदीदा बन चुका है। इसकी हर एक कहानी के साथ-साथ इसके कलाकारों ने भी लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन इसके बाद भी कई बार शो के कलाकारों को लोगों की नफरत का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के कलाकार गोगी यानी समय शाह को एक शख्स ने जान से मारने की भी धमकी दी थी। इस बात का खुलासा खुद एक्टर ने अपने सोशल मीडिया के जरिए किया था।

‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के समय शाह ने मामले को इंस्टाग्राम स्टोरी पर सीसीटीवी फुटेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। इसमें एक शख्स नजर आ रहा था। इस बारे में बात करते हुए समय शाह ने लिखा, “यह व्यक्ति मेरी बिल्डिंग में आया और उसने बिना किसी वजह मुझे अपशब्द कहने शुरू कर दिये। मुझे मालूम नहीं था कि वह व्यक्ति आखिर है कौन?”

समय शाह ने इस बारे में आगे कहा, “मुझे अपशब्द कहने के पीछे उसका क्या कारण था, यह मुझे नहीं मालूम। उसने मुझे धमकी तक दी कि वह मुझे जान से मार देगा। मैं अपने चाहने वालों को यह खबर इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कुछ होता है तो यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बेहतर रहेगा।”

And this was the 3 time where they abused me but did not ran away but started talking rubbish and first time they threatened me.

But Thank you all for your love and support

I truly believe on @MumbaiPolice

— Samay Shah (@SamayShah48) October 30, 2020