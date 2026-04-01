निर्माता असित मोदी का पॉपुलर सिटकॉम शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ पिछले 17 सालों से छोटे पर्दे पर राज कर रहा है और इतने सालों बाद भी यह टीआरपी लिस्ट के टॉप 10 में अपनी जगह बना लेता है। हालांकि, अब बहुत से लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर दिशा वकानी ‘दयाबेन’ शो में कब वापसी कर रही हैं। बता दें कि इसे लेकर पूरी जानकारी कभी सामने नहीं आई। वहीं, अब शो में मिसेज रोशन सोढ़ी का किरदार निभा चुकीं जेनिफर मिस्त्री ने इसके बारे में बात की है।

जेनिफर मिस्त्री ने बॉलीवुड बबल से बात करते हुए क्लियर किया कि दिशा वकानी तो वापस नहीं आएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि शूटिंग के समय उनके ससुराल वालों ने भी कई तरह की शर्तें भी रखी थी जैसे नाइट शूटिंग नहीं होगा, ज्यादा घंटे काम नहीं होगा। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या बताया।

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शो पर नहीं पड़ता किसी के जाने से असर

जेनिफर ने इंटरव्यू कहा, “शो चल रहा है, चलता रहेगा। तारक मेहता सीरियल की जो कुंडली है वो कोई नहीं हिला सकता। चाहे दया जाए, चाहे हमारा डायरेक्टर गया, चाहे सोढ़ी गया… हाथी गया (आजाद)। मैं हूं या टप्पू-सोनू किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दया के जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। दया 2017 से नहीं है, 10 साल होने वाले हैं। फिर भी शो चल रहा है।

‘दयाबेन’ के लिए हुआ था ऑडिशन

इसके बाद उनसे पूछा गया कि अक्सर खबरें आती हैं कि ‘दयाबेन’ आने वाली हैं, कुछ कोलैब आ जाते हैं, असित के साथ उनकी फोटो आ जाती है। ‘दयाबेन’ का कमबैक हो रहा है। क्या लगता है वापस आएंगी। इसके जवाब में जेनिफर ने कहा, “वो तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। लोगों को कैसे एंगेज करके रखें। कैसे हाईप कराएं वो है। जब मैं थी तब भी एक लड़की का ऑडिशन लेते थे, वो दिल्ली से आती थी। उसको दो साल से ब्लॉक करके रखा कि करेंगे… शूट करेंगे।”

इसके आगे उन्होंने कहा, “उसका हमारे साथ मॉक शूट भी हुआ। 100 प्रतिशत दया है वो। मतलब हम सामने से उसकी शक्ल ना देखें, तो कोई नहीं कह सकता कि वो दया नहीं है। लेकिन वो बहुत यंग थी। शायद 27-28 साल की थी, तो ये दिक्कत थी। वो दिलीप जोशी के आगे छोटी लगेगी, तो ठीक नहीं लगेगा। इस वजह से उसको नहीं लाए। वरना हमे बहुत बेस्ट चॉइस लगी थी।

ससुरालवालों ने रखी थी शर्तें

जेनिफर ने आगे क्लियर किया कि दिशा तो नहीं वापस आएगी। ‘दया’ आने होगी आएगी। बाकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चलती रहेगी कोई ना कोई फोटो वगेरह डाल कर। इसके बाद उन्होंने बताया कि दिशा एक बार आने वाली थी। हमसे बात भी करके गई थी साल 2021 में बात करके गई थी कि मैं आ रही हूं। फिर क्या हुआ वो मालूम नहीं। मतलब अगले दिन से उसका शूट था, वो सेट पर आकर ड्रेस वगैरह ट्राय करके गई, लेकिन फिर क्या हुआ वो मालूम नहीं। जो हमें पता चला वो ये कि उसकी फैमिली की तरफ से थोड़े रिजर्वेशन थे। उनका कहना था कि नाइट शूट या रविवार को शूट नहीं करेगी। ज्यादा घंटे नहीं शूट करेगी ऐसा।

जेनिफर ने बताया कि मैंने और सोनालिका ने असित से कहा था कि वो दिशा के घर जाकर कुछ सीन्स शूट कर लिया करें। दिशा ने शो को बहुत कुछ दिया है, तो इतना किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं माने। उनका ईगो आड़े आ गया। वो बोले कि क्यों हम उसके घर जाएं। शो मेरा है, हम क्यों जाएं।

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