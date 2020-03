The Kapil Sharma Show: द कपिल शर्मा शो में इस बार रामानंद सागर की रामायण के लेजेंड कलाकार आएंगे। शो में राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले कलाकार अरुण गोवल (Arun Govil), दीपिका चिखलिया (Deepika Chikhalia), सुनील लहरी (Sunil Lahri) और प्रेम सागर (Prem Sagar)साथ में आएंगे। कपिल शर्मा शो के इस एपिसोड का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कपिल के शो में सुमोना भी रामायण कलाकारों का स्वागत करती दिखेंगीं।

आने वाले एपिसोड में सुमोना अप्सरा के रूप में एंट्री मारेंगीं। लेकिन कपिल शर्मा एक बार फिर से उनका मजाक उड़ाते दिखेंगे। शो में जैसे ही सुमोना पीले रंग की अप्सरा वाली ड्रेस पहन कर आएंगी कपिल कहेंगे- ‘मैं जा रहा हूं, तभी सब कहेंगे कि क्यों, तब कपिल बोलेंगे ये आगई तो मेरा क्या काम। इसके बाद कपिल कहेंगे- ‘और ये तू क्या अंडे की पीली जर्दी बन कर आ गई है।’

कपिल रामायण के कलाकारों के साथ मिलकर खूब मस्ती मजा करते दिखेंगे। इस दौरान कपिल रामायण की ‘सीता’ दीपिका से सवाल करेंगे- ‘मैम जब आप बाहर जाती होंगी तो हाय हेल्लो करने लोग आते होंगे आपसे।’ तभी दीपिका कहती हैं- ‘हेल्लो हाय कभी हुआ ही नहीं, सीधा माता जी सीता माता। और वह पैर पे गिर जाते थे’। कपिल शो में खुराफाती अंदाज में रामायण के कलाकारों से पूछेंगे कि-‘जब ये लोग बाहर जाते थे तो लोग इनकी भी आरती करना शुरू कर देते थे। तो कभी तो दिमाग में आता होगा अपुन हीच भगवान है?’

