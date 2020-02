The Kapil Sharma Show: द कपिल शर्मा शो (Kapil Sharma) पर सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) यानी भूरी के होठों का कपिल मजाक उड़ाते रहते हैं। अंग्रेजी को लेकर भी शो पर कई बार मजाक बने हैं जिसमें कई बार कपिल खुद मजाक का पात्र बने हैं। लेकिन इस बार कपिल ने सुमोना को उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि ये शशि थरूर की गाड़ी धोकर आई है।

दरअसल शो पर थप्पड़ की टीम फिल्म प्रोमोशन करने पहुंची। थप्पड़ (Thappad Movie) की टीम को स्वागत करते हुए कपिल तापसी पन्नू, दीया मिर्जा और फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा का परिचय कराते हैं। कपिल कहते हैं कि दिन में हम अक्षय पाजी के लिए शूट करते हैं आज ये पहली बार आपके साथ कर रहे हैं। वह आये थे तो हमें 20 लाख देकर गए थे। कॉमेडियन के ऐसी बात पर फिल्ममेकर जमकर ठहाके लगाते हैं।

कपिल आगे बढ़ते हुए दीया से फ्लर्ट करने की कोशिश में कहते हैं आप क्या लेंगी चाय कॉफी या..। दीया कहती हैं कि हमारी फिल्म का थीम पता है न। कपिल तपाक से कहते हैं हमें थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है।

मुल्क, आर्टिकल 15 और थप्पड़ जैसी फिल्में बनाने को लेकर कपिल निर्देशक को सवालों में घेरते हैं और पूछते हैं कि तुम बिन जैसी रोमांटिक मूवी से शुरुआत की लेकिन बाद में आप ऐसी फिल्में बनाने लग गए? तो सर ऐसा क्या हुआ कि आपका प्यार पर से विश्वास उठ गया।

शो के बीच में चंदन और सुमोना की एंट्री होती है। दोनों मॉडल के गेटअप में आते हैं। चंदन अपने लिबास के उपर हैंगर लटका कर आते हैं तो सुमोना ग्रीन फेदर वाली हैट पहनी होती हैं। कपिल पूछते हैं कि तू बना क्या है जिसपर चंदन कहते हैं कि मैं शो स्टॉपर्स हूं। कॉमेडियन कहते हैं कि तू जा कर गाड़ियां स्टॉप कर। कपिल आगे मजाक उड़ाते हुए कहते हैं सिग्नल पर पीक ऑवर्स चलता है इसका पीक ऑवर्स पर भीख ऑवर्स चल रहा होता है।

वहीं ग्रीन फेदर की हैट को देखर सुमोना से कपिल कहते हैं इसे चेंज कर नहीं तो कोई अंडे दे जाएगा। इसके बाद सुमोना गुस्से में अंग्रेजी में कहती हैं I am not talking to you, so Plz keep quiet ( मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं तो अपना मुंह बंद रखो) सुमोना के मुंह से अंग्रेजी सुन कपिल कहते हैं ये आज शशि थरूर की गाड़ी धोकर आई है। कपिल के ऐसे मजाक पर सुमोना चुप हो जाती हैं वहीं दीया मिर्जा और टीम के बाकी सदस्य सहीत ऑडियंस खूब ठहाके लगाते हैं।

