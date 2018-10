लो आ गया ‘द कपिल शर्मा शो’, इस तारीख को खत्म होगा फैन्स का इंतजार!

The kapil Sharma Show: कपिल शर्मा टेलीविजन की दुनिया में एक बार फिर से ग्रैंड कमबैक करने जा रहे हैं। कपिल अपने चाहने वालों के लिए ‘द कपिल शर्मा शो’ दोबारा लेकर आ रहे हैं। कपिल के ‘द कपिल शर्मा शो’ का पहला सीजन दर्शकों को खूब पसंद आया था। इस शो में कपिल के साथ कीकू शारदा और सुनील ग्रोवर जैसे कमाल के कॉमेडियन्स भी थे। अब शो का दूसरा सीजन आ रहा है। कपिल सोनी एंटरटेनमेंट में 25 नवंबर से The kapil Sharma Show लेकर हाजिर हो रहे हैं।

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में सोर्स का हवाला देते हुए कहा गया है, ‘कपिल शर्मा का शो 25 तारीख तक दर्शकों के सामने आ सकता है। हम इस ओर काम कर रहे हैं। हम दर्शकों को दिवाली के गिफ्ट के तौर पर कपिल के शो के जरिए ढेरों खुशियां देना चाहते हैं। अगर हम 25 नवंबर को नहीं आते तो ऐसे में हम 11 दिसंबर को तो आ ही रहे हैं।’

आपको बता दें, इससे पहले कपिल शर्मा खुद इस बारे में बता चुके हैं कि जल्द वह सोनी चैनल पर एक बार फिर से अपना शो ‘द कपिल शर्मा शो’ ला रहे हैं। कपिल ने इस बाबत ट्वीट कर ये जानकारी दी थी। कपिल अपने शो के लिए शराब और मीट से तौबा कर चुके हैं। पिछले दिनों कपिल अपने वजन को घटाने के मिशन पर लगे हुए थे। दरअसल, कुछ वक्त टीवी से कट-ऑफ करने के बाद कपिल का वजन बढ़ गया था। कपिल की सेहत भी काफी खराब हो गई थी। लंबे ब्रेक के बाद अब कपिल एक बार फिर से अपने फैन्स के सामने एक दम नए अवतार में आ रहे हैं। कपिल शर्मा के फैन्स कपिल की वापसी से काफी खुश और उत्साहित हैं।

back in mumbai after one n half month.. now it’s time to make u people laugh with the new season of #TKSS pic.twitter.com/ce1FI7qmAa

— KAPIL (@KapilSharmaK9) October 16, 2018