View this post on Instagram

Kappu Sharma ke sawaal aur India ke fauladi family ke anokhe jawaab! Dekhiye #TheKapilSharmaShow mein iss Sat 9:30 baje. @kapilsharma @kikusharda @chandanprabhakar @krushna30 @bharti.laughterqueen @sumonachakravarti @rochellerao @banijayasia @archanapuransingh @aapkadharam @imkarandeol @iamsunnydeol