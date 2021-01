पिछले दिनों खबरें थीं कि कपिल शर्मा का शो The Kapil Sharma Show बंद हो रहा है। फैंस इस बात से काफी हैरान थे कि एक बार फिर से कपिल का शो क्यों बंद किया जा रहा है? अब कपिल शर्मा की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपने बारे में फैंस को इंफोर्मेशन दी है। दरअसल, कपिल शर्मा दूसरी बार पिता बनने जा रहे हैं।

ऐसे में उन्होंने अपने ट्विटर से पोस्ट कर कहा ‘क्योंकि अब मुझे घर पर रहने की जरूरत है। अपनी पत्नी के साथ रहूंगा क्योंकि हमें हमारे दूसरे बच्चे का स्वागत करना है।’ दरअसल, कपिल शर्मा के एक फैन ने कपिल से सवाल किया कि वह अपने शो को क्यों बंद कर रहे हैं। इस सवाल का कपिल शर्मा ने हैप्पी इमोजीस के साथ जवाब दिया।

कपिल के इस ट्वीट को शो के बंद होने से जोड़ कर देखना शुरू कर दिया गया है। कपिल अपने सेकिंड बेबी के वेलकम के लिए खूब तैयारियां कर रहे हैं जिसकी वजह से वह काफी बिजी हैं। ऐसे में खुद कपिल ने ही एक पोस्ट के जऱिए फैंस को क्लिएरिटी दे दी है। कपिल के इस पोस्ट को देख कर फैंस उन्हें मुबारकबाद देने लगे। कई यूजर्स कहने लगे- सर इसके लिए शो ऑफ एयर करने की क्या जरूरत है।

Bcoz I need be there at home with my wife to welcome our second baby https://t.co/wdy8Drv355

— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) January 28, 2021