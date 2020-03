View this post on Instagram

‪आप दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, कुछ समय के लिए ही सही,आज आपका मनोरंजन करके दिल को बहुत अच्छा लगा। thank u so much for coming n making our show more special with ur presence @mumbai.police_ special episode dedicated to #mumbaipolice #TKSS ‬#policeintkss #mumbaipoliceinTKSS #thekapilsharmashow #comedy #fun #laughter #saturday #sunday #weekend #familytime #tv #television #movies #bollywood #enjoy #enjoylife 🥳🥳🥳🙏🙏🙏