फेमस रियलिटी शो ‘द 50’ इसी साल फरवरी में शुरू हुआ था और लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया। इस शो में टीवी, सोशल मीडिया और बॉलीवुड के जाने-माने पचास सेलेब्स ने हिस्सा लिया था, जिन्हें हर दिन एक नया टास्क मिलता था। अब यह शो खत्म होने वाला है आज 22 मार्च को इसका ग्रैंड फिनाले है, जिसमें कोई एक शो का खिताब अपने नाम करेगा। वहीं, जीतने वाले को लाखों का इनाम भी मिलेगा, लेकिन इसमें ट्विस्ट यह है कि वह इनाम उस स्टार का नहीं, बल्कि उसका कोई एक फैन 50 लाख रुपये का प्राइज पॉट जीतेगा।

अब ‘द 50’ को उसके टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल गए हैं, जिसमें रजत दलाल, पंजाबी सिंगर इमॉर्टल काका, मिस्टर फैजू, शिव ठाकरे और कृष्णा श्रॉफ का नाम शामिल है। अब इन पांचों कंटेस्टेंट्स के बीच कड़ा मुकाबला होगा। शो का ग्रैंड फिनाले आज रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा।

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शो से बाहर हुए ये कंटेस्टेंट्स

बता दें कि सेमी फाइनल में प्रिंस नरूला, शाइनी दोशी, विक्रांत सिंह राजपूत, अर्चना गौतम, रिद्धि डोगरा और नेहल को लायन ने एग्जिट ऑर्डर देते हुए महल से बाहर कर दिया। हालांकि, इन सभी में से प्रिंस नरूला का एलिमिनेशन लोगों को काफी शॉकिंग लगा। दरअसल, प्रिंस ने रजत, फैजू और काका के साथ फिनाले में अपनी जगह पक्की कर ली थी, लेकिन उन्होंने बाद में वह जगह शिव ठाकरे को दे दी।

उनके इस जेस्चर से कंटेस्टेंट इमोशनल हो गए, वहीं कई लोगों ने प्रिंस की बुराई करते हुए इसे एक सोचा-समझा पब्लिसिटी स्टंट बताया। लगभग 26 दिनों तक गेम में मजबूती से मुकाबला करने के बाद प्रिंस ने शो छोड़ने का फैसला किया। अपनी मर्जी से शो छोड़ते हुए प्रिंस ने कहा, “जब मैं पहले दिन यहां आया था, तो बहुत सारे लोग मुझे लीड करने के लिए लाइन में खड़े थे, यही मेरी जीत थी।”

इसके आगे उन्होंने कहा, “मैं इस शो में अपनी पत्नी के लिए आया था और जब मैंने देखा कि मेरे इतने सारे भाई भी यहां हैं, तो मुझे उन्हें लीड करना ही था। अगर फैजू आज नहीं जीता होता, तो मैं यह उसे दे देता। मैं उसे सबसे अच्छा कॉम्पिटिशन मानता हूं। यह मेरे सफर का अंत है, मैं अपनी जीत और हार खुद लिखता हूं। मैं गेम में आगे नहीं जाना चाहता, और फिनाले का अपना टिकट शिव को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूँ कि वह आगे बढ़े।”

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