The 50 Grand Finale: ‘बिग बॉस’ खत्म होने के कुछ समय बाद 1 फरवरी को रियलिटी शो ‘द 50’ ने दस्तक दी। इस शो में टीवी इंडस्ट्री, सोशल मीडिया समेत कई फील्ड के जाने-माने 50 चेहरों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रिंस नरूला, करण पटेल, रिद्धि डोगरा, उर्वशी ढोलकिया, सपना चौधरी, काका और मिस्टर फैजू का नाम शामिल रहा। अब 19 दिन बाद ही इसके ग्रैंड फिनाले की डेट भी सामने आ गई है। इसके अलावा इस शो को अपने चार फाइनलिस्ट भी मिल गए हैं।

बता दें कि सीनियर जर्नलिस्ट हीना कुमावत ने कन्फर्म किया कि गेम में कुल 20 कंटेस्टेंट बचे हैं। बुधवार को ‘द 50’ को अपने टॉप 4 कंटेस्टेंट मिले, जिन्होंने टिकट टू फिनाले टास्क जीता। वहीं, फिल्म विंडो के मुताबिक, मिस्टर फैजू, शिव ठाकरे, रजत दलाल और इम्मोर्टल काका ने टिकट टू फिनाले टास्क जीता और फाइनल रेस में अपनी जगह पक्की की। दिलचस्प बात यह है कि शो के टॉप 20 फाइनलिस्ट में से 8 कंटेस्टेंट अभी तक गेम से बाहर नहीं हुए हैं।

यह भी पढ़ें: ‘उनसे जाकर पूछो’, विवियन रिचर्ड्स संग प्यार पर नीना गुप्ता ने तोड़ी चुप्पी- जितना साथ था अच्छा था

ये रहे ‘द 50’ के 20 फाइनलिस्ट

बुधवार के एपिसोड में, प्रिंस नरूला, युविका चौधरी, सिवेट तोमर, रजत दलाल, लवकेश कटारिया, हामिद बर्कजी, लक्ष्य कौशिक, इम्मोर्टल काका, विक्रांत सिंह, रिद्धि डोगरा, मनीषा रानी, कृष्णा श्रॉफ, मिस्टर फैजू, शिव ठाकरे, उर्वशी ढोलकिया, आरुषि चावला, अर्चना गौतम और नेहल के बीच फिनाले की रेस लगी। इसके तुरंत बाद शाइनी दोशी और वंशज सिंह को एविक्‍शन का ऑर्डर मिला।

कौन लेगा ग्रैंड फिनाले में एंट्री

इसके बाद सेमी-फाइनल में रेस से बाहर होने वाले हामिद, सिवेट, आरुषि, लवकेश, लक्ष्य और युविका थे। वहीं, ग्रैंड फिनाले की रेस में अभी प्रिंस, मनीषा, विक्रांत, रिद्धि, कृष्णा, उर्वशी, अर्चना और नेहल की दावेदारी भी बची है। शो में बचे हुए 8 कंटेस्टेंट को फिलहाल फैसला नहीं मिला है।

कब होगा ‘द 50’ का ग्रैंड फिनाले?

ऐसा बताया जा रहा है कि ‘द 50’ का ग्रैंड फिनाले आज 19 फरवरी को शूट किया जा रहा है, लेकिन इसे 22 मार्च को टेलीकास्ट किया जाएगा। फिलहाल दर्शक इसे जियो हॉटस्टार पर सोमवार से रविवार रात 9 बजे और कलर्स टीवी पर सोमवार से रविवार रात 10:30 बजे देख सकते हैं।

कितनी मिलेगी प्राइज मनी

इसमें जीतने वाले कंटेस्टेंट को 50 लाख रुपये की प्राइज मनी दी जाएगी, जिसे वह अपने किसी एक फैन को दे सकता है।

यह भी पढ़ें: शार्क टैंक में अमन गुप्ता ने लिया बड़ा रिस्क

‘शार्क टैंक इंडिया 5’ के हालिया एपिसोड में देखने को मिला कि जज अमन गुप्ता ने एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जो जल्द ही बंद हो सकता है। इसे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।